Известный актер рассказал о романе с Бузовой

Звезда юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов прокомментировал слухи о романтических отношениях с Ольгой Бузовой, которые возникли после серии совместных фото и видео, сделанных в Таиланде. Известный актер заявил, что знаком с ведущей "Дома-2" более десяти лет, и признался, что они действуют по своему желанию.

На днях Ольга Бузова отправилась в отпуск, в котором не была, по ее словам, два года. Местом для отдыха поющей ведущей стал солнечный Таиланд. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга регулярно (причем по нескольку раз в день) делится с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, на которых демонстрирует модные откровенные купальники, разнообразию которых может позавидовать сама Анастасия Волочкова (которая, к слову, отдыхает на Мальдивах).

Однако интерес фанатов и прочей общественности возрос в разы, когда Ольга начала публиковать материалы, на которых запечатлена вместе с известным актером Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе побывала на различных экскурсиях, откровенно флиртуя друг с другом, что немедленно породило вокруг них слухи о возможных романтических отношениях.

И если Бузова удерживала интригу, никак не комментируя вопросы сжигаемых любопытством фанатов, то Батрутдинов оказался разговорчивее. "Мастер-класс от Ольги Бузовой, как надо вести Instagram. Безусловно мне далеко до мастера. Ну, или мастерши) И прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим😇 Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберемся) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред." – написал Тимур Батрутдинов в своем аккаунте в популярной социальной сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 15, 2018 at 11:48 PST

Ольга прокомментировала слова артиста. "Друзья на грани @timurbatrutdinov 😛 #ББ такую высоту мы с тобой еще не брали", – кокетливо сообщила Бузова. А потом в подписи к фото, на котором запечатлена вместе с Тимуром, Ольга призналась, что счастлива. "Задумайтесь, проблема, которая сейчас есть, будет вас волновать через пять лет?! Если нет, то забудьте о ней уже сейчас, не ждите пять лет. Живите в счастье сейчас. Я живу @timurbatrutdinov, а ты? 🙏🏻" – обратилась к Батрутдинову Бузова.

Отметим, что поклонники в восторге от потенциальной пары. "Внешне очень подходите))) 😍😋", "Классно-потрясно😍😍😍🙈💋", "Красивая пара", "Оля счастья пришло от куда не ждали 😂Молодцы всего хорошего вам 🕊💎", "Молодцы вы подходите друг другу", – высказались подписчики.