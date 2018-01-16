Бессовестный ухажер устроил стриптиз на морозе назло недотроге Бузовой

Сексуальное тело Гриценко завело публику. Но некоторые люди сочли это откровенным во всех смыслах нахальством.

От Романа Гриценко, который приударили за разведенной Ольгой Бузовой, конечно, всего можно было ожидать, но тут, кажется, он переборщил. Парень в мороз решил показать всем, от какого соблазнительного сексуального тела отказывается ведущая главной телестройки страны. И устроил откровенный стриптиз, поразив публику.

Гриценко пародировал движения Бузовой из клипа на песню Wi-Fi. Причем, как пишет портал dom2life.ru, инициативу бессовестного Романа поддержали и коллеги по телестройке, присоединившись к его жаркому танцу. Однако поклонникам Бузовой показалось, что пародия получилась жалкой и даже обидной. Фолловеры уже прозвали танец Гриценко местью за несостоявшийся роман.

"Оля тебя опять не простит", "Он ее позорит. Зачем?", "Слушайте, кто-то реально верит, что Бузовой нужен этот глуповатый пупсик с мозгами синички?", "Рома некрасиво себя ведет. Фу, низкий мальчишка", Нахальство" – именно так поклонники реалити-шоу "Дом-2" характеризуют случившееся на Поляне.

Бессовестный Роман, кажется, понимает, что шанса соблазнить недотрогу Оленьку у него нет. Поэтому и решил назло ей устроить стриптиз-шоу. Напомним, что в конце декабря 2016 года Бузова оформила развод. И Новый год встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию звезды "Дома-2", и следующий, 2018 год, начала в аналогичном статусе. "Этот новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – рассказывала она в конце декабря.