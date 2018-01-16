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Бессовестный ухажер устроил стриптиз на морозе назло недотроге Бузовой

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Сексуальное тело Гриценко завело публику. Но некоторые люди сочли это откровенным во всех смыслах нахальством.
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От Романа Гриценко, который приударили за разведенной Ольгой Бузовой, конечно, всего можно было ожидать, но тут, кажется, он переборщил. Парень в мороз решил показать всем, от какого соблазнительного сексуального тела отказывается ведущая главной телестройки страны. И устроил откровенный стриптиз, поразив публику.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Гриценко пародировал движения Бузовой из клипа на песню Wi-Fi. Причем, как пишет портал dom2life.ru, инициативу бессовестного Романа поддержали и коллеги по телестройке, присоединившись к его жаркому танцу. Однако поклонникам Бузовой показалось, что пародия получилась жалкой и даже обидной. Фолловеры уже прозвали танец Гриценко местью за несостоявшийся роман.

"Оля тебя опять не простит", "Он ее позорит. Зачем?", "Слушайте, кто-то реально верит, что Бузовой нужен этот глуповатый пупсик с мозгами синички?", "Рома некрасиво себя ведет. Фу, низкий мальчишка", Нахальство" – именно так поклонники реалити-шоу "Дом-2" характеризуют случившееся на Поляне. 

Бессовестный Роман, кажется, понимает, что шанса соблазнить недотрогу Оленьку у него нет. Поэтому и решил назло ей устроить стриптиз-шоу. Напомним, что в конце декабря 2016 года Бузова оформила развод. И Новый год встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию звезды "Дома-2", и следующий, 2018 год, начала в аналогичном статусе. "Этот новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – рассказывала она в конце декабря.

16 января 2018, 13:32
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