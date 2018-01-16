Звезда "Голоса" залепила пощечину циничной Собчак

Демагогия кандидата в президенты кажется лицемерием. Она, понятно, возмутила народ.

"Восхищаюсь Вашей принципиальностью. Сегодня на собрании Вы раскрылись вовсю: то Вы за правление, то Вы против", – возмущался герой сатирического фильма Эльдара Рязанова "Гараж". Достойна восхищения и принципиальность кандидата в президенты России Ксении Собчак. Осенью 2017-го, например, она взбесила словами о "неполноценных" крымчанах. На пресс-конференции Ксюша сообщила, что считает Крым украинской территорией, а жителей полуострова сочла ущемленными в правах по сравнению с остальными россиянами.

После новогодних праздников Собчак снова заявила, что считает Крым украинским по международному праву, и назвала это медицинским фактом. Но на этот раз после точки последовала запятая: "Это такой же факт, как то, что Земля круглая. Есть международные договоры, которые мы нарушили. Дальше мы можем обсуждать, что делать с русскими людьми, которые хотят жить в России. Мы не можем все обратно переменить, не спросив их. Как законопослушный гражданин я приму голоса тех крымчан, которые проголосуют за меня. Я хочу защищать людей Крыма".

Подобное двуличие возмутило звезду третьего сезона телешоу "Голос" Викторию Черенцову. И она залепила циничной Собчак пощечину: "Крым – не Россия и, по ее же логике, она не должна принимать голоса крымчан. В выборах президента России могут принимать только жители России!"

А член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян объяснил певице перемену настроения Ксюши. "Она хитрая, она хочет все и сразу: и для украинцев быть добренькой, и крымчанам рассказать об их "нелегкой доле", да еще и голоса их, как она говорит "неполноценные", принять за себя на выборах", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Демагогия – набор ораторских и полемических приемов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках, – излюбленный прием Ксюши. Но поможет ли он заручиться поддержкой избирателей...