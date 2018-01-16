Предатель Киркоров сделал откровенное признание

Певец Филипп Киркоров признался в предательстве. Музыкант будет работать на "Евровидении" с соперниками россиян.

Знаменитый артист взял под свое крыло молдавскую группу Doredos. В своем Instagram он заявил, что будет готовить молодых исполнителей к участию в конкурсе и даже написал для трио песню My Lucky Day вместе с музыкантом Джоном Баллардом. Именно эту композицию Doredos исполнят на главном музыкальном конкурсе года. Киркоров надеется, что выступление группы на "Евровидении" действительно будет счастливым.

"Я был очень впечатлен Doredos во время их выступления на "Новой Волне" в Сочи. Харизматичные исполнители с отличными голосами и чувством сцены, большая редкость в наши дни. Когда я вижу таких артистов, я чувствую, что обязан помочь им также, как когда-то помогла мне самому Алла Пугачева в начале моей карьеры. Я уже делал подобное с Димой Колдуном из Белоруссии, с Ани Лорак из Украины, С Сергеем Лазаревым и сестрами Толмачевыми из России", – написал знаменитый певец в своем Instagram.

"Теперь я рад, что я могу поддержать Doredos, вместе с музыкантом Джоном Баллардом написав для них песню My Lucky Day, с которой мы постараемся представить Молдавию на музыкальном конкурсе "Евровидение" Я надеюсь, что песня вам понравится также, как нам нравилось над ней работать. Кроме того, я надеюсь, что в мае мы сможем устроить на сцене шоу, которое представляем у себя в голове", – добавил Филипп Киркоров.

Отметим, что многие россияне были возмущены поступком музыканта. Они назвали действия певца настоящим предательством страны. "Киркоров опять поддерживает каких-то иностранцев на "Евровидении". Просто нож в самое сердце...предатель", – писали недовольные пользователи Сети.