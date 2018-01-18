Колдун обручился с Воробей перед внезапной смертью

Скоропостижная смерть от остановки сердца участника нашумевших проектов "Битва экстрасенсов" и "Сверхъестественный отбор" Константина Ямпольского стала для всех неожиданностью. Колдуну было всего 33 года. На телешоу он позиционировал себя как черный маг, экстрасенс и парапсихолог, а после окончания съемок основал Центр парапсихологии "Левиафан", где занимал ответственную должность "верховного жреца".



Мало кто знает подробности частной жизни воронежского колдуна. Теперь же стало известно, что незадолго до смерти Ямпольский обручился с экстрасенсом Надеждой Воробей. Она является финалистом Международной битвы экстрасенсов, экспертом в области паранормальных явлений. Телезрителям она запомнилась ярким участием в программе "Сверхъестественный отбор", во время которого она встречалась с хозяйкой проклятого замка, увидела в судьбе сестер то, что не знают другие, а также провела опасный ритуал в самом центре Воронежа.



Что касается Ямпольского, то еще в раннем детстве вокруг него начали происходить таинственные явления. Но только в студенческие годы он перестал бояться своего дара и начал пользоваться его возможностями. В прошлом году он тоже участвовал в "Сверхъестественном отборе". Одной из соперниц колдуна на этом проекте была Надежда Воробей. Очевидно, там-то и начался их роман, который, увы, так быстро и трагически оборвался.

Интересно, что за месяц до смерти на своей страничке в соцсети Ямпольский опубликовал предсмертное обращение Стива Джобса. Там говорилось о том, что все деньги мира ничто по сравнению с настоящими чувствами и любовью к близким.