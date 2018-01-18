Воробей беременна от алкоголика

Звезда находится уже на четвертом месяце. Теперь ей придется стать матерью-одиночкой.

Мало кто знает о частной жизни воронежского колдуна Константина Ямпольского. Сразу после смерти участника проекта "Битва экстрасенсов" стали появляться любопытные подробности. Например, уже известно, что незадолго до смерти он обручился с экстрасенсом Надеждой Воробей. Она является финалисткой Международной битвы экстрасенсов, участвовала в телешоу "Сверхъестественный отбор", где стала настоящей звездой.

"Мы подали заявление в ЗАГС на май… Скажу больше – я от него беременна, на четвертом месяце уже. Костя об этом знал, и пара общих друзей знали, но лишь самые близкие люди. Мы жили вместе, поэтому сообщить ему об этом труда не составило. Он даже был рад!" – рассказала Надежда.

Но вот наследственность будущего ребенка вызывает опасения. "Костя периодически уходил в запои, а я его вытягивала с помощью капельниц. Это хроническое у него было. Он все время обещал, что пить не будет, и все время все повторялось по кругу! А врачей он вообще не любил, тянуть его в больницу было бесполезно", – призналась Воробей.

То, что колдун был алкоголиком, возможно, и стало причиной несчастья – у Ямпольского, напомним, внезапно остановилось сердце. Его тело долго пролежало в пустой квартире.

Интересно, что на похороны возлюбленного, которые пройдут в Воронеже, Надежда, находящаяся сейчас в Москве, не собирается. Она даже рада отъезду в столицу, поскольку не видит ужасных событий, происходящих на малой родине. "Хочу его запомнить живым, но обязательно съезжу на его могилу", – цитирует Воробей портал dom2life.ru.