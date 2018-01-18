Красавчик Кориковой застал любимую с другим

Недавно Елена Корикова показала фотографию, на которой снята с привлекательным молодым мужчиной. Журналисты выяснили, кем является спутник популярной актрисы.

Елена Корикова отдыхает на горнолыжном курорте в Сочи. Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с привлекательным мужчиной. Поклонники немедленно возбудились. Однако взрыв эмоций угас, когда выяснилось, что красавчик Кориковой (так назвали спутника артистки фанаты в комментариях) является ее тренером.

Журналисты установили личность этого мужчины. Им оказался 38-летний инструктор по лыжам Евгений Нещадинов. Он из Краснодарского края, уже пять лет живет в Сочи. Прежде чем стать инструктором в команде ГТЦ "Газпром", Евгений сменил несколько профессий: чинил машины, ремонтировал квартиры и даже ходил на курсы массажа.

О тренерских способностях Нещадинова клиенты отзываются высоко. "Женя – один из лучших! Он к любому найдет подход. Дети и женщины его обожают", – заявила Мария Левковская, сын которой второй год занимается у инструктора. "Мы тоже с ним сейчас занимаемся, точнее мой ребенок!!! Уже много лет его любим!!!🎿" – высказалась другая клиентка Нещадинова.

Семьи у тренера Кориковой нет. Последняя история закончилась неприятно: он застукал любимую с другом, компетентно сообщает Eg.Ru.