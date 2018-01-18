Колдун Бесов назвал настоящую причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов"
Известный московский колдун Артем Бесов соболезнует в связи со скоропостижной смертью звезды программа "Битвы экстрасенсов" Константина Ямпольского. "Он был очень хороший специалист, но, видимо, те силы, с которыми он работал, распорядились таким образом", – заявил Бесов в интервью Dni.Ru.
Колдун напомнил, что когда человек плотно входит в мир эзотерики его судьба ему уже не принадлежит – все решают те силы, с которыми колдун работает. И если светлые силы стараются не только помогать магу в его практике, но и всячески оберегать, то вот силы темные, наоборот, часто просто пользуются человеком и убирают его как только он перестает быть нужным. Первый признак того, что экстрасенс перестает быть нужным своим силам – это внезапная смерть, происходящая без каких-либо на то предпосылок. Человек просто умирает во сне или от каких-то внезапных недугов, или с ним случаются какие-то очень нелепые несчастные случаи.
"Константин был подневольным и вот его время пришло, очень жаль, что так вышло, он был очень интересным человеком", – подчеркнул Бесов. Он надеется, что переход в другой мир будет для Ямпольского плавным и на этом пути он не встретит никаких преград. "Пусть уже оттуда он помогает всем нам", – заключил московский экстрасенс.
Напомним, что скоропостижная смерть от остановки сердца участника нашумевших проектов "Битва экстрасенсов" и "Сверхъестественный отбор" Константина Ямпольского стала для всех неожиданностью. Колдуну было всего 33 года. На телешоу он позиционировал себя как черный маг, экстрасенс и парапсихолог, а после окончания съемок основал Центр парапсихологии "Левиафан", где занимал ответственную должность "верховного жреца".
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