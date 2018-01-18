Высокомерного Шепелева обвинили в абсолютной лжи

Передача Дмитрия Шепелева "На самом деле" попала под град жесточайшей критики. Досталось и самому ведущему.

Искусствовед Людмила Семенова заявила, что ток-шоу "На самом деле" "пробила дно цинизма и бесстыдства". По ее мнению, уже слоган передачи "В этой студии невозможно солгать" является "абсолютной ложью". У Семеновой вызвала сомнения компетенция профайлера Сабины Пантус. Дескать, внешность женщины отсылает к представителю богемной свиты, "вроде стилиста для собачек".

"И ладно бы дело касалось только светского "мира животных", где у всех крепкая психика – как и у ведущего Дмитрия Шепелева, взирающего на происходящее в студии с завидным высокомерным спокойствием. Но порой шоу затрагивает жизни людей действительно достойных или по крайней мере сделавших имя и репутацию на творческом, а не скандальном поприще", – цитирует Людмилу Семенову "Росбалт".

Далее женщина припомнила выпуск, посвященный побочным наследникам Муслима Магомаева. особенно Семенову возмутила женщина, которая "истошно орала на оппонентов, ко всем обращалась на "ты" и обещала эксгумировать тело артиста во что бы то ни стало". Затем искусствовед затронула другой выпуск, на котором обсуждалась жизнь прославленного актера Ивана Краско, женившегося на собственной ученице. Супругу артиста проверяли на детекторе лжи, изменяла ли она мужу, который старше ее на 60 лет.

К счастью, выяснилось, что она верна Краско, а позднее оказалось, что супруги решились на этот фарс, чтобы поправить тяжелое финансовое положение. Семенова возмутилась такому положению вещей.

"Это позор для общества – когда заслуженный артист и русский интеллигент говорит, что ему на пороге 90-летия негде жить, в то время как в "Доме-2" "строят любовь" на полном пансионе, а "звезд" уровня Даны Борисовой лечат от вредных привычек в элитных зарубежных клиниках. Это такая же катастрофа для культуры, как социальное расслоение для экономики. Пожилые артисты понимают, что государству они не нужны, как и прочие пенсионеры, и ищут способы выжить самостоятельно", – заключила Семенова.