Что сделала со своим лицом изменившаяся Ольга Бузова

Эксперт проанализировал внешность звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. По мнению специалиста, поющая ведущая основательно поработала над своим лицом.

Косметолог и психолог из Чебоксар Татьяна Аюпова, часто принимающая участие в съемках различных телевизионных программ, много времени проводит на площадке скандально известного телепроекта "Дом-2". Татьяна знакома с ведущей шоу Ольгой Бузовой. Об этом свидетельствуют фотографии, которые Аюпова выкладывает в соцсетях, где позирует с поющей ведущей.

"Мы часто общаемся на съемках с Олей Бузовой. Она очень позитивная. Кроме того, меня как профессионала в области косметологии очень радуют ее изменения во внешности", – призналась специалист местным СМИ.

Эксперт без труда определила, какие именно процедуры делала Бузова, чтобы добиться нынешнего результата. По мнению Аюповой, телеведущая сделала пластику кончика носа, увеличила губы, перенесла моделирование спинки носа в межбровье (то есть пыталась сделать нос прямым), вколола ботокс в лоб, увеличила скулы гиалуроновой кислотой, компетентно сообщает чебоксарский портал "proГород".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Отметим, что не все поклонники приветствуют преображения Бузовой. По мнению некоторых фанатов, ведущая теряет индивидуальность, становясь похожей на "всех этих силиконовых красоток" и даже на звезду "Дома-2" Рустама Солнцева.

"Бузова , ты уже на Рустама похожа становишься ..остановись с пластикой !!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Оля, хватит "колоться"!!!", "Бузова на себя не похожа стала с этой пластикой((((", "Фу, Бузиха страшная 💩💩💩", "Че то она страшненькая стала , тонна косметики все портит. Или пластика", – высказались пользователи Сети.

