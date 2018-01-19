Известный актер призвал закрыть "Дом-2"

Заслуженный артист России Василий Мищенко предложил закрыть телепроект "Дом-2". Актера возмущают ценности, пропагандируемые шоу.

Об этом служитель театра рассказал в комментарии в социальной сети Facebook под постом члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. Общественный деятель призвал подписчиков помолиться о выздоровлении учительницы и детей, пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ. "Ирина Леонидовна, наши мысли и молитвы сейчас с Вами и с Вашими детками!" – написал Манукян.

В комментариях под публикацией общественного деятеля разгорелась настоящая дискуссия. Подписчики Манукяна выразили соболезнования пострадавшим и пожелали им скорейшего выздоровления, а заодно попытались понять, почему в России второй раз за неделю происходит подобная трагедия.

"Подросткам необходимы авторитеты, как воздух. Государству нужно озаботиться, какими именно авторитетами их пичкают. Никакие родители в одиночку с этим не справятся. Они могут талдычить им о героях-пионерах, а в реальной жизни их везде окружают Шурыгины и убийцы из Америки.И последнии куда привлекательнее, за счет того, что ими живет толпа.Это трындец!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметили пользователи.

В этот момент к комментаторам присоединился Василий Мищенко. "А в чем проблема закрыть "Дом 2".. одним "взмахом пера"– и все.. Что эта программа "сеет"? Вред! Растление! Пропаганду не "традиционной", жизни. Что так долго об этом говорить? Это уже давно очевидно!!"", – заявил заслуженный артист России. В ответ Манукян сообщил, что руководству ТНТ невыгодно закрывать шоу: "Да кто же закроет коммерчески успешный проект, который сносит золотые яйца создателям..."