Пугачеву выгораживают после скандала с плагиатом

Скандал вокруг новой песни Аллы Пугачевой "Я летала" приобрел неожиданный поворот. Примадонна связалась по телефону с поэтом-песенником Александром Вулых.

"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим", – рассказал Вулых.

По словам поэта, о похожести двух композиций Примадонна узнала только от него. "Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", – пояснил он.

Поэт действительно не хочет конфликтовать с Пугачевой. Александр даже удалил скандальную запись со своей страницы в соцсетях, передает "Комсомольская правда".

Между тем, композитор Игорь Саруханов уже заявил, что сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите "Придуманная любовь" – очевидно. Музыкант назвал произошедшее воровством.

Как писали Dni.Ru, в новогоднюю ночь на Первом канале была представлена новая песня Аллы Пугачевой "Я летала". Радостное для Примадонны событие обернулось скандалом. Сразу после эфира поэт-песенник Александр Вулых написал в соцсети, что песня Аллы Пугачевой – плагиат.