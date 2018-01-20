В жизни Бузовой случилось огромное потрясение

Ольга Бузова отмечает 20 января свой 32-й день рождения. Звезда "Дома-2" находится в Таиланде и с самого утра получает поздравления.

Тайный поклонник подарил Ольге огромного живого слона. Презент потряс именинницу.

"Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения. Это невероятно!!! Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Тайланде", – написала на своей странице в Instagram Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Звезда телестройки даже не догадывается, кто преподнес ей такой оригинальный подарок. "Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива. Вам удалось меня поразить. Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное. Слон шел ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить", – отметила певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 20, 2018 at 1:31 PST

Как писали Dni.Ru, Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде. На курорте она пробудет еще несколько дней. Об этом сообщила сама звезда "Дома-2".

