Бузова показала страсть с известным ведущим

Известная певица Ольга Бузова отпраздновала день рождения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Звезда выложила откровенный снимок.

Фотография появилась на странице Бузовой в социальной сети Instagram. Ее запечатлели в объятьях Батрутдинова: создается ощущение, что певица улыбается, пока он ей что-то шепчет на ухо.

"Сегодня был прекрасный день 🤗 Спасибо ,что был рядом", – подписала снимок Бузова. Публикацию она сопроводила хештегом #дружбанаграни.

Пользователи пришли в восторг от этой фотографии. "Походу не у меня одного этой ночью был секс", – заявляет один из комментаторов. "Дерзайте, встречайтесь, занимайтесь сексом, заводите детей", – дает совет звездам другой. "Ничего себе дружба! Хвать за жопу!" – удивляется третий.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 20, 2018 at 12:16 PST

Всего оставить под снимком отметку "Мне нравится" решили свыше 680 тысяч человек. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Бузова и Батрутдинов – очень хорошая пара. В Сети уверены, что у них будут красивые дети. "Отлично смотритесь вместе", – пишет комментатор.

Напомним, что знаменитая певица отдыхает в Таиланде. Там она встретила день рождения. Как писали Dni.Ru, в честь праздника она закатила большую вечеринку.