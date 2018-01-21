Солнцев встрял в скандал с разводом Самбурской
По словам бывшего участница проекта "Дом-2", Самбурская поставила своеобразный рекорд. Актриса пробыла в браке всего две недели.
Назвал Солнцев и вероятную причину развода. "И неплохой вроде парень, но слабачок, видимо, оказался", – считает он.
По мнению шоумена, Самбурская постоянно ведет борьбу со своими партнерами. "Как мне кажется, Настасья относится к той категории девушек, которые всю свою жизнь меряются длиной своего органа с партнером – в метафизическом смысле слова, конечно. И у Настасьи всегда больше", – заявил Солнцев.
Порой Самбурская выглядит жестче Валуева – как-никак, на бокс ходит девчонка
Бывший участник шоу "Дом-2" дал совет будущим женихам Самбурской. "Чуваки, держитесь подальше, целее будете!" – добавил он.
Напомним, что о возможном разводе Самбурской и Дыцевича заговорили в начале 2018 года. Как писали Dni.Ru, поклонники заподозрили, что причиной случившегося стало рукоприкладство.
Всего же у знаменитости было несколько романов. Актриса не любит раскрывать подробности личной жизни, поэтому об этом почти ничего не известно.
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