Анастасия Волочкова может остаться без ног
Анастасия Волочкова с завидным постоянством публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлены ее искалеченные балетом ноги и кровавые мозоли. Артистка не устает повторять, что занимается каждый день по нескольку часов. Самое интересное, что ее травмы вызывают ужас у коллег.
"Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться", – убеждена Марина Кондратьева, прима-балерина Большого театра, а ныне хореограф с почти 40-летним стажем.
Ей вторит и балерина Анастасия Винокур. "У меня тоже такое было, у меня стирались пятки до мяса, не помогали никакие вторые кожи, ни двойные пластыри. Иногда не то что пуанты надеть не можешь, но и обычную обувь, но тебе надо танцевать. Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие. Но я с этим не так часто сталкиваюсь", – призналась дочь прославленного юмориста.
Между тем ортопеды делают неутешительные прогнозы в отношении Волочковой. По мнению специалистов, у балерины есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия, что может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника и даже повлиять на осанку и остроту зрения.
Самое интересное, что так любимые Анастасией Мальдивы и бани могут лишить ее ног. Медики уверены, что купания с открытыми ранами – это дополнительный риск попадания инфекции, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности, компетентно сообщают в передаче "Ты не поверишь!" Ортопеды заключили, что Анастасии Волочковой пора завязывать с балетом и искать себя в других сферах деятельности.
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