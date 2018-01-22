Звезда "Дома-2" терроризирует 19-летнего любовника беременностью

Участник телешоу Рома Капаклы рассказал неожиданные подробности об отношениях со своей возлюбленной Мариной Африкантовой, которые заставили его разочароваться в девушке. По словам парня, она устроила ему неприятную проверку.

Рома поведал, что Марина заговорила о детях не потому, что действительно готова к материнству, а поскольку этого требовал коллектив телепроекта. Однако вскоре выяснилось, что это была просто проверка.

"Ей было интересно, хочу ли я детей, ей нужна была моя реакция", – цитирует участника "Дома-2" Dom2Life.ru. Парня обидело то, что Марина, даже когда услышала удовлетворивший ее ответ, все равно не призналась в том, что вопрос был проверкой.

"Мы это начали обсуждать в серьезном контексте. Получилось, что из-за ее дешевой проверки меня неделю смешивали с грязью – что я эгоист, не готовый к чему-то серьезному", – поделился Капаклы. Однако, по его мнению, подобная проверка сыграла со звездой телешоу злую шутку – она сама поверила в розыгрыш, который устроила для любимого, запутавшись в своих желаниях.

Публикация от Роман Капаклы (@roman.kapa) Янв 16, 2018 at 1:02 PST

"Она сама поверила в то, что хочет детей. Я не понимаю, что происходит", – заключил Рома. Отметим, ранее 27-летняя Марина Африкантова рассталась с 19-летним юношей. Она объяснила это тем, что хочет к концу 2018 года родить от любовника ребенка, однако Рома якобы не готов к такому серьезному шагу. Капаклы заявил, что о детях задумается после того, как уверенно встанет на ноги и сможет материально обеспечивать семью.

Публикация от Роман Капаклы (@roman.kapa) Янв 4, 2018 at 4:35 PST

Ранее Марина Африкантова, которую называют настоящим секс-символом телестройки, максимально откровенно рассказала об отношениях с Романом Капаклы. Она подчеркнула, что ее юный возлюбленный необычайно хорош в постели. "Он перебил вкус всех мужчин. Рома доводит меня до оргазма", – призналась девушка.