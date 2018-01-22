Замужняя Пугачева уехала со своим фаворитом

Известный гитарист-виртуоз Виктор Зинчук дал откровенное интервью. Он рассказал, почему вместе с Аллой Пугачевой уехал в Тверь.

Виктор Зинчук был невероятно популярен в 90-х годах. Без виртуозного гитариста не обходился практически ни один концерт. Его вывела на сцену сама Алла Пугачева, поэтому за глаза музыканта называли фаворитом Примадонны. Их дуэт с песней "Мэри" стал настоящим хитом.

"Она сама предложила мне сыграть в этой песне партию на гитаре. Позвонила, сказала, что слышала меня на каком-то огоньке. Алла Борисовна очень ценит гитару! "Мэри" она изначально хотела отдать Киркорову, но потом решила исполнить сама. Помню, она заехала за мной, и мы поехали в Тверь, чтобы нам никто не мешал работать. Там жили в гостинице вместе с Киркоровым. Они с Аллой – в одном номере, а я – в другом, через стенку", – цитирует Виктора Зинчука "Собеседник".

Несмотря на прошедшие годы, Зинчук и Пугачева поддерживают отношения. Виртуозный музыкант даже говорит о возможности продолжения совместного творчества с Примадонной. "Я не исключаю, что может появиться идея создания нового номера. Мы с Аллой периодически общаемся. Когда она открывала школу, мы серьезно вели переговоры, чтобы я преподавал там гитару. Я даже приезжал в ее заведение с мастер-классом, там мы общались. Эта идея заглохла, но я очень ценю Аллу", – признался гитарист.

Зинчук прокомментировал истерию вокруг творчества поющей ведущей Ольги Бузовой. Он сказал: "Только недавно разговаривал на тему Бузовой, почему все негодуют от одного ее имени. Я сказал, что она мне нравится, хотя опять же не мне судить. Кому нравится – пусть слушают. Я нахожу для себя более глубокого кого-то".