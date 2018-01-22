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Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью

Александр Незлобин. Фото: instagram.com/nezlobinofficial
Александр Незлобин рассказал о подробностях перехода с телеканала ТНТ. По словам шоумена, решение работать на СТС далось ему непросто. 
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По словам популярного комика, решение радикально поменять условия труда – настоящий вызов и выход из зоны комфорта. Незлобин признался, что за время работы на ТНТ прикипел к коллективу. "Это моя семья, мои первые учителя. По-человечески мне было тяжело, но по бизнесу все логично. На ТНТ примерно также к этому отнеслись", – приводит слова комика сайт Ura.ru.

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Несмотря на решение бросить "семью", он вместе с Сергеем Светлаковым попытался смягчить удар: шоумены договорились с новым работодателем, что полностью перейдут на СТС только в июле. До этого момента они будут сниматься сразу на двух каналах. "Чтобы при потребности канала (ТНТ. – Прим. ред.) в нас мы могли выполнить все обязательства", – пояснил артист.

Незлобин также рассказал, чем он займется на СТС. Он и Светлаков будут делать развлекательные шоу, сериалы и фильмы. Работа начнется, по его словам, с небольших шоу, потому что съемка сериалов – процесс длительный, сообщает "Экспресс газета". "Конкретных деталей проектов мы пока не разглашаем. Это большой и серьезный труд, на пути создания которого может произойти много вещей", – отметил Александр.

До июля Незлобин планирует работать над фильмом "Жених-2", в котором выступает в качестве режиссера и автора сценария. Если все пойдет по плану, до конца весны он будет занят на съемках картины, а последующий месяц проведет со специалистами по монтажу и графическим эффектам.

Ранее Dni.Ru сообщали, что комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин перейдут на канал СТС. Артисты, ставшие визитной карточкой ТНТ, будут создавать сериалы, развлекательные шоу и, возможно, фильмы. С июля этого года они станут эксклюзивными лицами телеканала СТС.

Автор: Михаил Войцеховский22 января 2018, 15:23
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