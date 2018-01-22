Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске

В эфире передачи "На самом деле" ее ведущий Дмитрий Шепелев снова вспомнил свою умершую жену. Шоумен признался, что до сих пор разговаривает с Жанной Фриске.

Таким образом ведущий попытался подержать гостя студии, актера Валерия Гаркалина, в 2009 году потерявшего супругу. "Вы продолжаете разговаривать с женой, и я понимаю вас, потому что я делаю тоже самое. Не хочется вспоминать о ней в прошедшем времени. Спасибо, что делитесь этим, я вас понимаю", – обратился Шепелев к Гаркалину, когда тот рассказывал о своей супруге Екатерине.

Отметим, что истории Шепелева и Гаркалина во многом пересекаются. Оба были женаты на сильных, творческих женщинах. И та, и другая умерли от рака. Жанна Фриске, знаменитая певица, погибла летом 2015 года, до последнего дня борясь с неоперабельной опухолью головного мозга. Екатерина Гаркалина, проработавшая в театре 30 лет своей жизни, заслуженный деятель искусств, скончалась от рака в феврале 2009 года.

Напомним, смерть Жанны Фриске породила череду скандалов, которые не утихают до сих пор. Так, Dni.Ru, ранее сообщали, что россияне высказали уверенность, что Дмитрий Шепелев настраивает ребенка против родни, и обвинили его в подлости.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 1, 2017 at 6:17 PST

Все началось с того, что на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Владимир Фриске и подруга Жанны Анна Городжая затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. "На поминках поведение Димы это было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна.

"Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

Позже выяснилось, что состоялась встреча родных Фриске с ее сыном Платоном. Точнее, на свидание с мальчиком пришла только его бабушка Ольга. По словам адвоката семьи, малыш не узнал ее, казался отчужденным и напуганным. Теперь Фриске намерены добиваться более частых встреч с Платоном.