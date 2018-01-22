Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор

Ведущая Юлия Барановская порадовала подписчиков новой фотографией. Девушка сделала в своем Instagram еще одну публикацию.

На снимке журналистка запечатлена на отпуске на Бали. Ведущая одета в купальник, что позволяет рассмотреть ее фигуру. Этим подписчики и занялись. На Барановскую со всех сторон посыпались комплименты: "Ну красотка шикарная (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", "После 3 детей фигура класс", "Классная вы Юля🌹💝", "Очень красивая девушка!!!", "Юля вы нереальная красотка!!! 🍓".

Отметим, что даже здесь нашелся комментатор, недовольный фигурой Барановской. "Пузяку то как ни крутись видно! Тоже за праздники отожралась?", – написал злопыхатель Барановской. Видимо, комментатор не в курсе, что Барановская является матерью троих детей, и, как отмечали комментаторы выше, прекрасно выглядит.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) Янв 22, 2018 at 5:24 PST

Напомним, Юлия Барановская родила Андрею Аршавину троих детей. Отношения знаменитого футболиста и ведущей длились девять лет. Бывший игрок "Зенита" ушел из семьи и женился на модели Алисе Казьминой, которая родила спортсмену еще одного ребенка. Дети футболиста от Юлии Барановской остались с матерью. В 2012 году спортсмен пережил громкий скандал, оставив мать своих троих детей. На Алисе Андрей женился 1 сентября 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) Янв 12, 2018 at 3:51 PST

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) Дек 31, 2017 at 12:24 PST



