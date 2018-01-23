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Шоу-бизнес

Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Новый выпуск передачи "Прямой эфир" Андрей Малахов посвятил "мистеру синтолу" Кириллу Терешину. Однако шоу получило множество критических отзывов еще до выхода в эфир.
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На своей официальном YouTube-канале Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска ток-шоу "Прямой эфир". В нем сообщается, что героем передачи станет "мистер синтол" – житель Пятигорска Кирилл Терешин. Парень прославился благодаря "рукам-базукам". Чтобы месяцами не потеть в тренажерном зале, 21-летний Кирилл закачал себе в бицепсы синтол, чем буквально изуродовал их.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Однако не все так просто. Синтол опасен тем, что имеет множество побочных эффектов, начиная от инфекций и повреждения нервов и заканчивая жировой эмболией легких и головного мозга, что может стать причиной инфаркта или инсульта.

Кирилл Терешин объяснял, что решился на инъекции из-за своего кумира, бразильца Ромарио Дос Сантос Алвеса. Тот, мечтая быть похожим на киногероя Халка, закачал синтол не только в руки, но и в грудные мышцы. Говорят, знойный бразилец настолько увлекся, что едва не лишился рук. К счастью, врачи его спасли.

Узнав, что у него есть последователь из России, Ромарио прибыл в Москву, чтобы встретиться с Кириллом. Собственно, команда Андрея Малахова и организовала это свидание. В анонсе ведущий заглянул в гримерку к Сантосу и замерил его бицепс (обхват составил 64 сантиметра), а также попросил дать совет Терешину. Ромарио сказал Кириллу не перебарщивать с синтолом. "Ему нужно прекратить этим делом заниматься, хватит уже", – высказал свое мнение бразилец.

Программа еще не вышла в эфир, однако уже получила массу критических отзывов. Их можно прочитать прямо под выложенным Малаховым видео. "он уже ходит с трудом... Видать из-за постоянной высокой температуры на ногах уже осложнения пошли﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это жжжесть!!!.Терешин глуп как пробка().Мне его жаль((( Уже ходит с трудом бедняга", "***Я ДУМАЛ ХОТЯ БЫ В ЭТОМ ГОДЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО НО ОПЯТЬ ЭТИ БАЗУКИ ШУРЫГИНА ЗА***АЛИ УЖЕ", "Сразу два Урода в одной студии. Огонь ***ять﻿", "малахов чушка", "Конкретное днище, человек на все готов ряди Хайпа, пусть даже стремного . Не будет счастья на этом, это утопие бездна конкретная ...﻿" – высказались возмущенные зрители.

Автор: Наталья Аряева23 января 2018, 09:05
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"Синтоловый качок" взорвал Сеть

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