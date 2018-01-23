Максим Галкин: Мои дети уже обречены

Максим Галкин дал откровенное интервью. Популярный телеведущий и юморист объяснил, почему выставил жизнь своих малолетних детей напоказ.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин с завидной регулярностью публикует фотографии и видео, главными героями которого являются его четырехлетние дети Лиза и Гарри. С момента их рождения Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева не скрывали, что дети появились на свет благодаря суррогатной матери.

Вначале самая известная пара страны тщательно прятала наследников, однако потом Галкин и Пугачева все же рассекретили малышей. В интервью с Еленой Север в передаче "Север. Непридуманные истории" Максим объяснил, почему они с Аллой перестали скрывать Лизу и Гарри. По словам шоумена, у них с женой не было выбора.

"У них необычная судьба, понимаешь? Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого", – заключил Максим Галкин.

Популярный телеведущий отметил нынешнее состояние суррогатного материнства. "Сейчас это уже становится нормой, это все равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждением и кривотолками в будущей жизни", – объяснил шоумен.

При этом Максим Галкин отметил, что их с Аллой Пугачевой опыт стал новаторским, потому что перестал быть анонимным. "Фактически мы в данном случае имеем дело с, так сказать, первым таким опытом в нашей стране. Я хочу им дать возможность "плюс старта". Хочу показать вам их во всей красе – это замечательные дети. В этом вопросе у нас, к сожалению, все еще много дремучести!" – рассудил Максим Галкин.