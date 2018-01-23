Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую

Съемочная группа шоу "Ревизорро" во главе с новой ведущей, актрисой Настасьей Самбурской подверглась нападению в кафе "Нептун" в Нижнем Новгороде. Сотрудники ресторана были крайне агрессивны.

В Сети появилось видео с места событий. Разъяренный сотрудник кафе, не стесняясь в выражениях, угрожал команде "Ревизорро", проверявшей качество обслуживания в кафе "Нептун".

Судя по всему, мужчине не понравились действия ведущей программы и ее коллег. "Я рубить сейчас начну всех! Я тебе сказал – выйди! Перережу сейчас всех!" – орал дебошир, сдабривая свою речь отборной матерщиной.

Пытаясь помешать съемке, он набросился на бригаду, а одного из членов команды ударил кулаком в лицо. "Ревизорро" пришлось покинуть заведение, сообщает Life.ru. Похоже, телевизионщики получили синяки и ссадины.





По словам представителя канала "Пятница!" Натальи Абрамочкиной, руководство решило сделать формат "Ревизорро" более социальным. "Наша задача – не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты", — заявила она.



Съемочная команда "Ревизорро" привыкла к подобным происшествиям, однако новая ведущая попала в подобную ситуацию впервые. Пока разъяренный мужчина мутузил коллег Настасьи Самбурской, та пряталась в подсобке.

"Я не ожидала конфликта!" – цитирует артистку Lenta.ru. Премьера программы с ее участием выйдет в эфир "Пятницы" 30 января.

