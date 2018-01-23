Россияне в глубоком трауре из-за жуткого поступка Бузовой

Ольга Бузова ошеломила общественность и журналистов. Поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" закрыла свой аккаунт в Instagram.

Ольга Бузова совершила жуткий поступок. К такому выводу пришла вся заинтересованная общественность, когда обнаружила, что поющая ведущая внезапно сделала свой профиль в популярной социальной сети Instagram закрытым. Теперь только подписчики могут видеть публикации Ольги. Что подтолкнуло Бузову к неожиданной приватности, пока не известно.

Зато не стали молчать комментаторы в Сети. Отметим, что многие из отзывов оказались весьма ехидными и язвительными: "О неееет! Как же я без ее инсты теперь!!! Постойте, я ни разу и не заходил в него.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот это новость! Молния!", "Верните Бузову! У нее самый лучший интаграм!", "Россияне в глубоком трауре...", "Осталось для полного счастья закрыть рот, которым она "поет", "На кого ж ты нас оставилаааа. Горе-то какоеее", "она лишила нас будущего, зачем она это сделала, как же мы без ее инстаграма?", "Боже, только не это!"

Отметим, что профиль Ольги Бузовой является самым популярным в русскоязычном сегменте Instagram. На аккаунт ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" подписаны 11,9 миллиона человек. В конце 2017 года выяснилось, что Ольга Бузова заняла третье место в топе по просмотрам Stories в Instagram среди всех мировых звезд. Она обошла даже Ким Кардашьян.

Публикации Бузовой часто становятся объектом внимания журналистов и общественности. Поющая ведущая весьма активно постит фотографии из своей частной жизни, с работы, а также рекламу.