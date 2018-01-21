Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Ясновидящая вспоминает басню Крылова "Мартышка и очки", когда видит, что ждет артистку. "Вроде бы это смешно, что она хватается за все сразу. В новом году кем она только не будет, и что она только не испробует. Останется только слетать в космос. Ей интересно все, она пытается успеть везде и объять необъятное. А с другой стороны, если у нее есть такая потребность, почему бы ее не осуществить. Физически можно и нужно попробовать все возможности", – заявила она.

Абравитова считает, что со временем Бузова откажется от всего, что у нее получается не очень хорошо, и сосредоточится на сферах, в которых у нее есть талант. "Я конечно за то, чтобы жить как хочется, и в этом порыве я ее одобряю. То ,что она делает, тоже заслуживает уважения. Но по поводу качества большой вопрос. Каждый решает сам, смотреть ли ее в качестве ведущей, или слушать ее песни, или просто игнорировать ее творчество. Никто никого не заставляет", – добавила предсказательница.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 21, 2018 at 2:07 PST

Ясновидящая сказала, что 2018 год будет для Бузовой насыщенным, однако ей все постепенно начнет надоедать. Ей захочется повысить градус успехов за счет эмоций. Такой поход может быть губительным: если артистка продолжит в том же духе, ей понадобится лечение, уверена Абравитова. "Я бы посоветовала ей призадуматься и проанализировать столь странные реакции своего организма. Необходимо пересмотреть свои реакции на окружающий мир в частности. Если она будет оставаться на таких порывах и эмоциях, и будет так изматывать себя, то в скором времени ее психика сойдет на нет и нервы уже не восстановишь", – отметила она.

Специалист посоветовала Бузовой заняться медитацией или попить успокоительное. "Гармонии нет. Нет равновесия и покоя. Все хаотично, как броуновское движение. Прыжки, ужимки, нет системы. Она хочет распространить себя на все сферы и заполнить собой все возможные пустоты. Весь 2018 год она так и будет скакать и метаться из стороны в сторону. Единственное в чем плюс, так это в притоке денежной энергии", – заключила предсказательница.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 20, 2018 at 12:16 PST

Возможно, певица пристрастится к алкоголю как к методу успокоения. "Есть такая тенденция, что невротическое состояние ей придется чем-то гасить. Не хочется думать об алкоголе и даже озвучивать это как метод успокоительного средства. Ольга ведь далеко не глупая женщина и сама в состоянии справиться со своим психосаматическим состоянием. Употребление искусственных средств для успокоения явно не ее конек. Лучше даже не начинать. Даже сказала бы совсем не стоит. Почему я об этом говорю, да только потому, что из расклада видно, что взрыв эмоций и все эти круговерти, которые ждут Ольгу в новом году, могут довести ее до состояния полного раздрая. Лучше заранее предвидеть ситуацию, и полностью обуздать свой взрывной характер. 2018 год таит для нее опасность срыва, она практически будет стоять на обрыве. Но...все можно исправить", – обнадежила ясновидящая.