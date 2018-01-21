Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Воскресенье 21 января
Лента новостей
18:19
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
17:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
16:16
В Подмосковье неизвестный украл часы за 550 тысяч и угнал иномарку
15:57
Тучная звезда "Дома-2" совершила шокирующий поступок
15:22
Постаревший Лепс напугал болезненным видом
15:02
Под Москвой произошел крупный пожар
14:50
Оставшуюся без наследства жену "Иванушки" Яковлева гонят в шею
13:55
Вскрылась связь Загитовой и Кабаевой
13:17
В Москве поезд сбил женщину
12:56
Известный музыкант умер после падения с лестницы
12:47
Солнцев встрял в скандал с разводом Самбурской
12:18
В Химках трагически погибла школьница
11:21
В Подмосковье произошел жуткий пожар
11:14
Опозоренная Шурыгина села в лужу
10:50
Оскорбленная Семенович врезала злопыхателям
10:35
Бузова показала страсть с известным ведущим
10:06
В Подмосковье полицейские расследуют загадочную смерть двух мужчин
10:00
Боксер-педофил насиловал старушек и детей
00:14
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
23:23
Школьница Загитова катком проехалась по фигуристкам
23:03
Как кошмарили российский спорт
21:00
Волочкова показала киску в шпагате
20:08
Изнасилованная отчимом трехлетняя девочка умерла
19:55
47-летняя Сенчукова в бикини похожа на девочку
19:07
Массовую драку с поножовщиной под Москвой сняли на видео
18:57
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
18:50
Известная ведущая пошла против Якубовича
18:27
Под Москвой горит завод по производству муки
18:20
Шурыгина: Пусть вас изнасилуют в этом году
17:39
В Москве в ДТП со скорой пострадали люди
17:27
В жизни Бузовой случилось огромное потрясение
17:13
Кудрявцева опустилась на колени перед содрогающимся Ягудиным
16:46
Ягудин: У Плющенко будет еще ребенок
16:44
Скончалась звезда "Основного инстинкта"
16:21
Умершего месяц назад Шаинского привезли в Москву
16:08
Когда москвичи прокатятся по большому метрокольцу
16:04
Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой
15:10
Питт делил Джоли с другим мужчиной
14:23
Нацепившую свадебное платье Анисину разнесли в пух и прах
13:45
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой
13:36
В страшном ДТП под Москвой ранены пять человек
13:11
Зейналова рассекретила молодого любовника
12:17
Беременная дочь Стриженовой на грани выкидыша из-за Малахова
10:54
Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы
10:43
Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи
10:08
Пьяный водитель выстрелил в полицейского под Москвой
10:00
Страшные тайны: Владимир Ленин
22:04
О ком Вам интересно читать в шоу-бизнесе?
22:00
Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"
21:57
За Бузовой обнаружили слежку НЛО (фото)
21:51
Второго насильника Шурыгиной подло обманули перед избиением
21:33
В зад Шуры зашили секретное средство
21:31
Жизнь Фриске перевернул новый мужчина
21:24
"Балтика" ищет подрядчиков для строительства очистных сооружений
21:02
Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
20:54
Собчак после танцев с бутылкой нырнула в прорубь в -40
20:44
Володин назвал главные успехи Саратовской области
20:26
Полиция разыскивает невероятно красивую девочку (фото)
20:04
К чему снится болезнь
19:36
Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты
19:34
Болтающийся на ветру самолет чудом приземлился во время урагана (видео)
19:22
Володин: санкции сделали Россию сильнее
19:15
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
18:42
Гордон унизил Шаляпина в эфире Первого канала
18:09
Зачинщик грязного скандала с Пугачевой напал на Бузову
17:48
Депутаты заручились поддержкой ученых и экспертов
17:33
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
17:13
Телевизор назвали причиной сумасшествия
17:10
Раскрыта страшная тайна биткоина
17:08
Две девочки находятся в реанимации после резни в бурятской школе
17:01
В подъезде дома в Москве убили бизнесмена
16:47
Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор
16:46
Известный актер призвал закрыть "Дом-2"
16:39
В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал
16:21
Рогозин разнес американского журналиста за хамство
16:20
Из школы в Перми эвакуировали детей
16:11
Ученые перехитрили рак
15:45
Легендарный футболист Пеле попал в больницу в тяжелом состоянии
15:39
Брак Елены Яковлевой дал трещину
15:36
Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе
15:07
58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов
15:03
Госдума повышает безопасность детского отдыха
15:01
Известный актер умер после тяжелой болезни
14:58
Путин надел тулуп и валенки на голое тело
14:55
Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде
14:54
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
14:43
Общительность приводит к ранней смерти
14:43
Бузова родит после любовных утех в Таиланде
14:13
Ученые вычислили самых надоедливых членов семьи
14:13
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
14:10
Сигаретам нашли альтернативу
14:10
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
14:07
На Украине назвали срок возврата Крыма
13:50
Бессовестные девушки настырно предлагают секс насильнику Шурыгиной
13:47
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
13:41
Сопливые "террористы" атакуют российские школы
13:30
В Петербурге на лестнице в парадном найден труп девушки
13:18
Главные события Москвы с 20 по 26 января
13:00
Организм исхудавшей Костенко дал сбой
12:49
Дана Борисова остается без московской квартиры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременная дочь Стриженовой на грани выкидыша из-за Малахова
Волочкова показала киску в шпагате
Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой
В жизни Бузовой случилось огромное потрясение
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Гороскоп

Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Начинающую певицу Ольгу Бузову ждет тяжелый год. О том, с чем столкнется исполнительница, рассказала таролог и предсказательница Марианна Абравитова.
прочитано 3129 раз

Ясновидящая вспоминает басню Крылова "Мартышка и очки", когда видит, что ждет артистку. "Вроде бы это смешно, что она хватается за все сразу. В новом году кем она только не будет, и что она только не испробует. Останется только слетать в космос. Ей интересно все, она пытается успеть везде и объять необъятное. А с другой стороны, если у нее есть такая потребность, почему бы ее не осуществить. Физически можно и нужно попробовать все возможности", – заявила она.

ПО ТЕМЕ

Бузова показала страсть с известным ведущим

В жизни Бузовой случилось огромное потрясение

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Абравитова считает, что со временем Бузова откажется от всего, что у нее получается не очень хорошо, и сосредоточится на сферах, в которых у нее есть талант. "Я конечно за то, чтобы жить как хочется, и в этом порыве я ее одобряю. То ,что она делает, тоже заслуживает уважения. Но по поводу качества большой вопрос. Каждый решает сам, смотреть ли ее в качестве ведущей, или слушать ее песни, или просто игнорировать ее творчество. Никто никого не заставляет", – добавила предсказательница.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ясновидящая сказала, что 2018 год будет для Бузовой насыщенным, однако ей все постепенно начнет надоедать. Ей захочется повысить градус успехов за счет эмоций. Такой поход может быть губительным: если артистка продолжит в том же духе, ей понадобится лечение, уверена Абравитова. "Я бы посоветовала  ей призадуматься и проанализировать столь странные реакции своего организма. Необходимо пересмотреть свои реакции на окружающий мир в частности. Если она будет оставаться на таких порывах и эмоциях, и будет так изматывать себя, то в скором времени ее психика сойдет на нет и нервы уже не восстановишь", – отметила она.

Специалист посоветовала Бузовой заняться медитацией или попить успокоительное. "Гармонии нет. Нет равновесия и покоя. Все хаотично, как броуновское движение. Прыжки, ужимки, нет системы. Она хочет распространить себя на все сферы и заполнить собой все возможные пустоты. Весь 2018 год она так и будет скакать и метаться из стороны в сторону. Единственное в чем плюс, так это в притоке денежной энергии", – заключила предсказательница.

Возможно, певица пристрастится к алкоголю как к методу успокоения. "Есть такая тенденция, что невротическое состояние ей придется чем-то гасить. Не хочется думать об алкоголе и даже озвучивать это как метод успокоительного средства. Ольга ведь далеко не глупая женщина и сама в состоянии справиться со своим психосаматическим состоянием. Употребление искусственных средств для успокоения явно не ее конек. Лучше даже не начинать. Даже сказала бы совсем не стоит. Почему я об этом говорю, да только потому, что из расклада видно, что взрыв эмоций и все эти круговерти, которые ждут Ольгу в новом году, могут довести ее до состояния полного раздрая. Лучше заранее предвидеть ситуацию, и полностью обуздать свой взрывной характер. 2018 год таит для нее опасность срыва, она практически будет стоять на обрыве. Но...все можно исправить", – обнадежила ясновидящая.

Автор: Евгений Мышко21 января 2018, 14:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развратный отдых Бузовой в Таиланде

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Владимир Ленин
На Украине назвали срок возврата Крыма
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
Рогозин разнес американского журналиста за хамство

Шоу-бизнес

Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Младшая дочь впервые заговорила о смерти Марьянова
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому

Проишествия

Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи

Lifestyle

Путин в восторге от фильма с Прилучным
Смерть Державина россияне восприняли как личное горе
"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева
Пять книг с ярким и динамичным сюжетом
Общество

Боксер-педофил насиловал старушек и детей

Родители стали опасаться выпускать детей на улицу
Шоу-бизнес

В жизни Бузовой случилось огромное потрясение

Ольге подарили слона
Шоу-бизнес

Оскорбленная Семенович врезала злопыхателям

Ведущая столкнулась с откровенной грубостью
Шоу-бизнес

Постаревший Лепс напугал болезненным видом

Пользователи Сети беспокоятся за певца

Гороскоп

Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные
Какие знаки зодиака останутся без работы
Как с помощью татуировки изменить жизнь

Фоторепортажи

Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой
Путин надел тулуп и валенки на голое тело
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням

Спорт

Вскрылась связь Загитовой и Кабаевой
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
Как кошмарили российский спорт
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"

Регионы

Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru