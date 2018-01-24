Бузову унизили отказом уступить ей место
Ольга Бузова провела чудесный отдых в Таиланде. На курорте поющая ведущая отпраздновала день рождения. Однако окончание отпуска было напрочь испорчено. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" попала в неприятную ситуацию в аэропорту.
Как передает РЕН ТВ, поющей ведущей не достался билет в бизнес-класс. Перед полетом, предположительно, по просьбе Ольги к пассажирам бизнеса-класса подошла стюардесса – попросила уступить место телеведущей и пересесть в эконом-класс, причем безвозмездно.
Нужно было видеть реакцию пассажиров. Как сообщили очевидцы этой сцены, три пассажира отказались уступать, а четвертый и вовсе недоумевающе спросил: "Это кто такая?" Можно только догадываться, как унизительно чувствовала себя Ольга Бузова. Тем не менее звезде реалити-шоу ничего другого не оставалось, как отправиться в эконом-класс и лететь в Москву с обычными туристами.
Ранее Ольга Бузова совершила жуткий поступок. К такому выводу пришла вся заинтересованная общественность, когда обнаружила, что поющая ведущая внезапно сделала свой профиль в популярной социальной сети Instagram закрытым. Теперь только подписчики могут видеть публикации Ольги. Что подтолкнуло Бузову к неожиданной приватности, неизвестно.
Отметим, что поющая ведущая недолго скрывалась от любопытствующих. Буквально на следующий день Ольга снова сделала свой аккаунт общедоступным.
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