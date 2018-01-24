Бузова ответила на унижения в самолете

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала информацию об инциденте в самолете. По словам певицы, она никого не просила поменяться местами.



"Я летаю только бизнес-классом! А то, что происходит… Пишется без моего ведома, меня это не касается. У меня ничего не случилось. Я приехала из отпуска", - заявила звезда "Дома-2" в российском аэропорту.

Всю историю Ольга назвала выдумкой. "Я уже привыкла, что про меня кто-то что-то придумывает! Как это например произошло сегодня. Я приехала со своими подругами в аэропорт в Тайланде и нас встретили и сразу проводили в самолет. Я летаю бизнес-классом и всегда заранее приобретаю билеты", – отметила Бузова.

Телеведущая недоумевает, откуда взялась скандальная история и заверяет, что случись такое на самом деле, она не стала бы тревожить пассажиров. "Хочу отметить, что я не вижу ничего плохого в полете в экономическом классе. Если бы у меня сложилась такая ситуация, то я бы спокойно полетела эконом-классом и уж точно не стала бы ходить по бизнес-классу с бортпроводниками и просить с кем-то поменяться местом", – цитирует РЕН ТВ певицу.

Напомним, что ранее сообщалось, что Бузовой не достался билет в бизнес-класс. Перед полетом, предположительно, по просьбе Ольги к пассажирам бизнеса-класса подошла стюардесса – попросила уступить место телеведущей и пересесть в эконом-класс, причем безвозмездно, пишет Eg.Ru.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 22, 2018 at 8:13 PST

Но люди якобы не пожелали делиться с певицей своим местом. Так, три пассажира отказались уступать, а четвертый и вовсе недоумевающе спросил: "Это кто такая?" Можно только догадываться, как унизительно чувствовала себя Ольга Бузова. Тем не менее звезде реалити-шоу ничего другого не оставалось, как отправиться в эконом-класс и лететь в Москву с обычными туристами.

Как писали Dni.Ru, Бузова провела чудесный отдых в Таиланде. На курорте поющая ведущая отпраздновала день рождения.