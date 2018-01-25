Шурыгина вмешалась в жуткую трагедию погибших студентов

Скандально известная звезда шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина прокомментировала трагедию, произошедшую на днях с двумя студентами в Москве. Диана высказала уверенность, что во всем виноват "разгульный образ жизни", который вела жертва.

Общественность продолжает бурно обсуждать так называемое студенческое убийство, которое на днях произошло в Москве. 19-летний студент Бауманки зарезал сожительницу (говорят, они делили жилплощадь, но не состояли в интимных отношениях) и несколько раз надругался над трупом.

Страшные подробности убийства молодой человек выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". После расправы над девушкой, отвергнувшей его любовь, Артем покончил с собой.

Трагедия получила настолько широкий резонанс, что не осталась без внимания отечественных знаменитостей. Так, жуткую историю прокомментировала скандально известная звезда нескольких выпусков "Пусть говорят" Диана Шурыгина, двойное изнасилование которой в мельчайших подробностях обсуждали на всю страну.

Мысль 19-летней Дианы оказалась лаконичной, но ясной. "Могу сказать, что ситуация произошла исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить", – высказала свое мнение Шурыгина эксклюзивно для Dni.Ru.

А вот звезда "Дома-2" Алена Водонаева проанализировала ситуацию весьма глубоко. По признанию модели, история ее ужаснула. Алена высказала уверенность, что всему виной социальные сети и недосмотр родителей.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 18, 2018 at 10:29 PST

"Мороз по коже. С появлением интернета и внедрением в неокрепшие умы различного информационного мусора наши подростки черпают, к сожалению, не только хорошее. Примеры Америки, где тинейджеры убивают и насилуют, для нас уже давно стали не просто историями "а у них". У нас то же самое. Такое было у нас и раньше, просто узнавали об этом чаще всего из криминальных сводок. А сейчас есть соцсети. И мне горестно, что о таких историях свободно могут узнавать другие дети. Кто-то ужаснется и испугается, а кто-то захочет так же. Убить, навредить, надругаться... И знаете, от чего я больше в шоке? От того, что поколение, родившееся в нулевые, идеализирует депрессивно-смертельный стиль", – написала Водонаева на своей страничке в Instagram.

В заключение Алена обратилась к родителям: "Будьте внимательны к вашим детям. Занимайтесь их воспитанием. Интеллектуальным и психологическим. Не пускайте на самотек жизнь вашего ребенка. Забив, сунув в руки планшет или посадив перед телевизором, пока занимаетесь своими деградационными делами, можете упустить навсегда..."