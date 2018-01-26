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Берковой страшно рожать от Стоянова

Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова и ее супруг, актер Андрей Стоянов дали откровенное интервью. Порноактриса объяснила, почему ей страшно заводить ребенка.
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Недавно Елена Беркова в очередной раз отметилась. Актриса оголила грудь на юмористическом шоу, чем вызвала ажиотаж в СМИ. Елена прокомментировала шумиху: "Для кого-то позор – это грудь показать, а для меня это кайф. А муж не ревнует и во всем меня поддерживает". Она отметила, что заранее этого не планировала. Андрей Стоянов включился в беседу: "Я совершенно спокойно отношусь к тому, что в программе "Деньги или позор" Лена показала грудь. Мы абсолютно верны друг другу – все могут смотреть, но не могут трогать".

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Елена Сергеевна Беркова певица, актриса

Актриса рассказала, что недавно по-настоящему пережила позор, когда поскользнулась на сцене и упала. "Но что делать – ты хватаешь микрофон и поешь дальше, будто так и надо. Бывают такие неловкие ситуации, а прямо позор я вряд ли когда-нибудь испытаю. Думаю, это ощущение все-таки больше присуще юному возрасту, 20-летним", – пришла к выводу Беркова.

Порнозвезда призналась, что у нее много творческих планов, которые она реализует постепенно. Причем муж ей очень помогает. Что касается личной жизни, то Елена хочет ребенка от Андрея. "Детей хотим. Страшно только. Очень это тяжело – беременность. Хотя, может, в этом году и решимся", – цитирует Елену Беркову StarHit.

Отметим, что у актрисы есть сын от бывшего мужа, стриптизера Ивана Белькова. Евгений ходит в школу. Актриса отметила, что в воспитании сына не оглядывается на собственное детство. "Я бы не сказала, что мне интересна модель семьи, которая была у родителей. У меня совершенно другое восприятие и свои личные шаблоны. Не говорить, например, "нельзя". Стараюсь всегда выстраивать диалог, чтобы объяснить, выспросить, и, кажется, мне это удается. Сын как-то очень хорошо слышит меня. Но бывают, как у всех, истерики и срывы, когда уроки не хотим делать", – рассказала Беркова.

Автор: Наталья Аряева26 января 2018, 08:29
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Семейный разврат Берковой и Стоянова

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