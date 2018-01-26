Пелагею в белом платье назвали нежным цветком

Певица Пелагея приступила к съемкам нового сезона шоу "Голос. Дети". В Сети появились первые кадры с площадки, на которых артистка блистает в нежном белом платье.

В интернете распространились новые фотографии певицы Пелагеи, сделанные со съемок развлекательного шоу "Голос. Дети". Многочисленные поклонники немедленно растащили снимки на свои фанатские странички. Любой желающий может оценить новый образ Пелагеи. На фото популярная исполнительница запечатлена в подчеркнуто простом белом платье длиной ниже колен. Завершали образ низкий хвост и черные в белый горошек туфли.

Поклонники пришли в восторг от вида Пелагеи. "Пооося😻 какая же она милая💕 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какая красавица!", "Белый цвет освежает) Поля прям девочка)", "Нежный цветок!!!", "Ах какая Пелагея! Прям душа радуется!", "увидел улыбку поли и растаял.. какая красотка" – высказались восхищенные поклонники.

Отметим, лишь недавно стало известно, что знаменитые кресла-вертушки пятого сезона музыкального телепроекта "Голос. Дети" заняли Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе – только с детьми, а Баста – только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в "Голосе" вместе. К участию в новом сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны.

Публикация от pelageya001_fan_club (@pelageya001_fan_club) Янв 23, 2018 at 1:58 PST

Поддерживает участников бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Его партнершей стала популярная актриса, звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце. Отметим, что на этом поприще артистка сменила Светлану Зейналову. Говорят, 40-летняя телеведущая покинул телепроект по уважительной причине – скоро Светлана родит второго ребенка.

