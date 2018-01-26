Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"

Одной из самых скандальных участниц реалити-шоу Ольге Рапунцель доверили вести собственную рубрику "Беби-бум". В ней беременная девушка рассказала о выборе имени для будущей дочки.

Звезда телестройки давно претендовала на должность ведущей. И вот мечта осуществилась – творческий дебют Рапунцель в этой роли состоялся.

В первом выпуске Ольга рассказала, как они с мужем Дмитрием выбирали имя для будущей малышки. По ее словам, супруг хотел назвать дочь Дариной – тогда имя, отчество и фамилия девочки начинались бы с буквы Д.

Однако этот вариант будущую маму не устроил, поскольку инициалы ребенка в этом случае звучали бы слишком "агрессивно", по-мужски – ДДД. Как в итоге решили назвать девочку, Рапунцель не призналась, но сказала, что имя это русское, редкое и необычное.

Публикация от Дом 2 Новости (@dom2.novosti.tnt) Янв 24, 2018 at 8:03 PST

Зрители шоу, посмотревшие запись, разделились на два лагеря. Часть порадовалась за девушку, но большинство не оценило решение организаторов. "Как ее можно слушать?", "Орги сошли с ума", "Тупая, противно слушать", "Какие рубрики она может вести с таким словарным запасом?", "Еще и показывают ее. Зачем? Для смеха? Что творится у нее в голове..." – написали недовольные в комментариях к видео, опубликованному в Instagram-аккаунте Dom2.novosti.tnt.

Публикация от Дом 2 Новости (@dom2.novosti.tnt) Янв 25, 2018 at 8:28 PST

Многие поклонники "Дома-2" буквально ненавидят Ольгу за ее скандальный имидж и семейные разборки с Дмитрием Дмитриевым. Многие считают Рапунцель виновницей разлада в отношениях с супругом, а также неискренней девушкой. Более того, некоторые уверены: звезда телестройки только притворяется беременной, нося специальную накладку на животе для имитации интересного положения.