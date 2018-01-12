Беременная Рапунцель из "Дома-2" выложила фото в нижнем белье

Скандальная участница реалити-шоу Ольга Рапунцель выложила на своей странице в Instagram откровенное фото с мужем Дмитрием. На снимке девушка демонстрирует огромный живот, находясь при этом в бюстгальтере и трусиках.

Улыбающаяся Ольга придерживает голый живот, на котором изображен большой забавный рисунок, руками. Рядом позирует полностью одетый супруг.

Судя по всему, этим снимком Рапунцель попыталась ответить всем тем, кто до сих пор сомневается в ее беременности. Скептики давно требуют от девушки не прятать округлившийся живот под одеждой. Однако фотографией в нижнем белье Ольге убедить их не удалось.

Подписчики, по их словам, заметили швы от специальной накладки для "симуляции" беременности. Сомневаться их заставил и рисунок, практически полностью закрывший живот.

Но поклонники поспешили заступиться за свою любимицу. "Думала, с этой фоткой вопросы о правдивости беременности отпадут... Во что действительно бесит, так это слепота тех, кто не верит в беременность Оли", "А зачем кому-то доказывать? Ну покажет она живот. Так все равно найдется с десяток идиотов, которые скажут, что фотошоп", "А когда она ребеночка родит, вы что будете говорить? Кукла??? Дураку понятно, что Ольга беременна", – написали защитники.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Янв 11, 2018 at 2:09 PST

Однако саму Рапунцель, судя по всему, пересуды не лишком волнуют. "Хочу сказать вам, мои дорогие, добрые люди, спасибо за доверие. Вот честно, мне все равно, что пишут злые языки, обид нет, пусть вам повезет в жизни, счастья вам и удачи", – подписала свой пост звезда "Дома-2". Также она поблагодарила мужа за поддержку и рассказала, как трудно беременной приходится на телестройке.