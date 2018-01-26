Дочь Валерии подогрела истерию вокруг таинственных двойняшек

Общественность теряется в догадках относительно детей, с которыми снялись певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. Масла в огонь подлила дочь артистки Анна Шульгина.

Все началось с того, что супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин 1 января выложил на своей странице в той же социальной сети фотографию с двумя детьми. Когда подписчики предположили, что кто-то из потомства Пригожина подарил ему внуков, продюсер начал это отрицать: "Я не дед", "У меня нет внуков".

Однако шумиха началась, когда на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, сделанную в лифте. Артистка запечатлена с коляской, в которой лежат двое малышей. Им нет еще и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.

У самой артистки трое детей: два сына и дочь. Причем самому младшему, пианисту Арсению, еще нет и 20 лет. Пока многочисленные поклонники терялись в догадках, кому же могут принадлежать очаровательные двойняшки, масла в огонь подлила дочь Валерии, певица Анна Шульгина. В комментариях к фотографии девушка написала весьма интригующие слова.



"Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!!!!!! Удали, пожалуйста!!!!!" – цитирует Шульгину Ura.ru. Отметим, что в настоящее время комментария Анны уже нет в публикации. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы любопытство фанатов превратилось в истерию. Отметим, что Валерия, ее муж, Анна и прочие родственники хранят гробовое молчание о происхождении детей.