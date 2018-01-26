Малахов утешил одинокую Борисову

Дана Борисова поделилась с представителями СМИ наболевшим. Скандально известная телеведущая призналась, что ее некому утешить, а поддержка просто необходима.

Дана Борисова и Андрей Малахов встретились на мероприятии. Отметим, что именно с помощью ведущего скандально известного ток-шоу "Прямой эфир" блондинка некоторое время назад оказалась в Таиланде, где прошла реабилитацию по избавлению от различных зависимостей.

По словам Борисовой, она поборола запретную тягу и продолжает совершенствоваться, однако у телеведущей куча других проблем. Дана призналась в беседе с журналистами, что пожаловалась на трудности Андрею, который ее поддержал.

"У меня депрессия из-за семейных проблем с мамой и дочкой. Проплакала на плече Андрея Малахова полвечера. Андрей меня выслушал, успокоил, сказал, что он всегда рядом", – рассказала Борисова.

Дана призналась, что в ее окружении мало людей, которым она может доверять и обращаться за помощью. "После возвращения из реабилитации я обнаружила, что рядом не так много друзей, а без поддержки мне непросто. Так вот, Андрей вселил надежду, что на его плечо я всегда могу опереться. Поддержка друга для меня очень важна. Я ведь сейчас одна, у меня нет романтических отношений. А порой нужен друг, который что-то посоветует, скажет какие-то ободряющие слова", – цитирует Дану Борисову сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Янв 20, 2018 at 11:56 PST

Напомним, когда телеведущая отправилась на реабилитацию в Таиланд, ее дочь Полину забрал к себе экс-избранник, бизнесмен Максим Аксенов. С тех пор в отношениях пары возникла напряженность. Дана Борисова утверждала, что мужчина не давал ей видеться с наследницей и ограничивал их общение. Добили ее жестокие слова дочки, которая будто бы отреклась от Даны.

Позднее Борисова объявила, что смогла найти общий язык с Аксеновым и даже договорилась, что новогодние праздники дочь проведет с ней. Случилось ли это, пока не известно.