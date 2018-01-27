Сколько Маликов заплатил за рождение сына

Дмитрий Маликов получил долгожданного сына. Малыш появился на свет в элитной клинике. Чтобы стать отцом во второй раз музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму.

Сына 47-летнему Маликова и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге.

Элитная питерская клиника репродуктивной медицины имеет безупречную репутацию – здесь наблюдаются в том числе и суррогатные мамы, которые вынашивают детей для состоятельных семей. Медицинское учреждение заботится не только о здоровье мам и малышей, но и о мерах безопасности, что позволяет сохранить в тайне имена людей, которые посещают клинику.

За такой сервис приходится дорого платить. Но секретность в учреждении на таком уровне, что даже цены на пребывание в клинике не разглашаются посторонним. Однако сайту teleprogramma.pro удалось узнать, что стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700–800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери за ее услугу.

Маликов, мечтавший о сыне, не экономил на медицинских услугах для суррогатной мамы. Роды прошли в комфортных условиях, биологические родители малыша были рядом.

Love my family! ❤ Публикация от @ steshamalikova Янв 17, 2017 at 11:23 PST

Напомним, Димитрий Маликов 24 января стал отцом во второй раз. Певец очень счастлив, но пока не комментирует событие. Супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет.