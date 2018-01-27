Изуродованная пластикой Семенова стала копией Алентовой

Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

Выбор читателей

Народ бежал от гроба с Державиным
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
партнеры
Суббота 27 января
Лента новостей
15:29
Мать о дважды изнасилованной школьнице: Она спровоцировала мальчиков
13:55
В Москве умер знаменитый журналист-международник
13:32
В ресторане музыканта A'Studio накрыли подпольное казино
12:23
В пожаре на юге Москвы погиб человек
11:30
На Москву надвигается жуткий снегопад
10:46
После ДТП под Москвой госпитализированы два ребенка
09:59
Страшные тайны: Дональд Трамп
09:58
Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры под Москвой
21:55
Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию
21:48
В Москве иномарка сбила подростка
21:35
Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
21:35
Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
21:13
Египетские пирамиды оказались обманом
20:58
Лайнер со сломанным шасси сел в "Домодедово"
20:50
МОК залез в спальни россиян
20:33
Полицейский сбил москвичку на собачьей упряжке
20:13
Женившиеся в Москве геи потерпели фиаско
19:36
Банк "Возрождение" заработал 3,6 млрд рублей по итогам 2017 года
19:34
Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь
19:26
Украинец устроил переполох на Первом канале
19:02
Поженившую геев сотрудницу МВД пообещали наказать
18:51
Польша всадила нож в спину Украине
18:32
Совет на выходные
18:14
"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам
18:11
Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни
17:58
Володин обозначил условие встречи с послом США
17:54
В центре Москвы обстреляли пятерых корейцев
17:50
Будущее страны-бензоколонки
17:41
Плюсы и минусы анального секса
17:38
Российского адвоката Ковбасюка судят за взятку
17:32
Соловьев стал героем эротических фантазий Гордон
17:03
Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями
17:03
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
16:46
Россиянин обокрал вдову во время поминок
16:33
Киев шантажирует Москву пленным россиянином
16:15
На МКАД произошла массовая авария
16:03
Самые позорные решения "Оскара"
15:48
Володин позвал корейцев в Москву
15:45
Изменившуюся Семенович перепутали с Кожевниковой
15:28
Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы
15:06
Поклонники в шоке от страшных изменений Риз Уизерспун
15:01
Бордель с секс-роботами начал выдавать путан на тест-драйв
15:01
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
14:35
Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев
14:28
Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо
14:24
Названы сроки окончания войны в Донбассе
14:22
Мастурбация вредит здоровью
14:19
Под Москвой произошла смертельная авария
14:16
Банк "Возрождение" аккредитовал два столичных ЖК
14:04
Авто императора Николая II продают за 278 миллионов
14:02
Новость о первом гей-браке в России официально опровергли
13:54
В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы
13:48
Дочь Валерии подогрела истерию вокруг таинственных двойняшек
13:43
Бутерброды угрожают человечеству
13:30
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон
13:21
Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)
13:11
В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте (видео)
13:11
На северо-западе Москвы загорелся КамАЗ
12:57
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
12:52
Жир назвали причиной рака груди
12:45
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
12:26
Украинская коррупция погубила робота Софию
12:19
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
12:19
Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
12:18
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
12:10
Стабильное развитие регионов – залог успеха России
12:01
На западе Москвы иномарка рухнула с эстакады
11:43
Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики
11:42
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
11:20
Бузова ужаснула опухолью вместо лица
10:52
Внук Пугачевой воспользовался Шурыгиной после секс-скандала
10:47
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
10:45
Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
10:26
Одна сигарета в день смертельно опасна
10:25
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
10:18
Как законно распивать алкоголь в самолете
10:06
Чем грозит борьба России и НАТО
09:47
Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля
09:46
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
09:45
Пелагею в белом платье назвали нежным цветком
09:35
Россияне довели министра Орешкина до бессонницы
09:35
Под Тулой случилась жуткая авария
09:21
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
09:05
Паулину Андрееву поздравляют с беременностью
09:03
В Москве нашли труп мужчины с перерезанным горлом
08:52
США бессильны против ядерного удара России
08:51
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
08:37
Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
08:29
Берковой страшно рожать от Стоянова
08:21
Украина злорадствует после смерти Сенчиной
08:09
Под Москвой больше 10 машин пробили колеса на яме с арматурой
22:03
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
21:59
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
21:50
До конца света осталось две минуты
21:49
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
21:32
В России официально поженили геев
21:27
Тело человека нашли под мостом на юге Москвы
21:06
Как живет президент Путин
21:00
Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже
20:42
Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Серьезно больная Летучая потеряла надежду
Шепелева поймали на лжи в день рождения
Полежайкин из "Папиных дочек" стал жертвой истории студента-некрофила
Летучая уходит с Первого канала из-за серьезной болезни
Подлая Бузова изощренно подставила звезду "Дома-2"
Грудь Волочковой после ночи с незнакомцем сползла в подмышки
Шоу-бизнес

Изуродованная пластикой Семенова стала копией Алентовой

Екатерина Семенова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Актриса Екатерина Семенова очень изменилась. Звезда отечественного кино стала практически копией своей коллеги Веры Алентовой.
прочитано 3652 раза

Преобразившуюся артистку зрители увидели в новом сериале телеканала "Россия-1" "Золотце". На экране 46-летняя Екатерина выглядит так, словно бы ей сделали подтяжку и вкололи больше количество ботокса.

ПО ТЕМЕ

Муж сделал неожиданное признание об Алентовой

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

В сериале Семенова играет роль взрослой женщины, но узнать ее очень трудно, пишет сайт argumentiru.com. Поклонники актрисы уверенны, что над лицом их любимицы поработал тот же хирург, что испортил внешность Алентовой.

"Смотрите как верхняя губа вверх поднялась – ботокс, линия подбородка изменилась, может делала подтяжку", "Она красива как никогда, но совсем другая!", "Невероятно, я думала сначала, что это Вера Алентова играет", – пишут в Сети поклонники Екатерины (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Как писали Dni.Ru, в последнее время Вера Алентова куда более известна своими экспериментами с внешностью, нежели работами в кино. Блогеры с сожалением отмечают, что от красоты актрисы не осталось и следа. Дескать, лицо звезды фильма "Москва слезам не верит" похоже на маску, а скулы подозрительно выражены. По слухам, актриса удалила задние зубы, чтобы лицо визуально выглядело более узким.

Автор: Алёна Нестерова27 января 2018, 14:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как после пластики менялась Вера Алентова

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Дональд Трамп
Украинец устроил переполох на Первом канале
Польша всадила нож в спину Украине
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон

Шоу-бизнес

Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Питт нашел утешение в Энистон после развода с Джоли
Друг показал последнее фото Людмилы Сенчиной
Литвинова в странном виде спустилась в метро

Проишествия

Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
Любителя селфи сбил поезд (видео)

Lifestyle

Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию
Самые позорные решения "Оскара"
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
Шоу-бизнес

У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

Ребeнок появился на свет в одной из петербургских элитных клиник

Общество

Украина злорадствует после смерти Сенчиной

Артистке припомнили ее позицию по Крыму
Lifestyle

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Певица шокировала подписчиков
Шоу-бизнес

ХХХ-видео Ольги Бузовой взорвало Сеть

Телеведущая шокировала поклонников своей неграмотностью

Гороскоп

Совет на выходные
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник

Фоторепортажи

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет

Спорт

Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
МОК залез в спальни россиян
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Регионы

Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
Лжегинеколог обманул десятки женщин
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru