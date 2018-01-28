Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

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Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь

Алексей Панин. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov/Russian Look
Скандально известный актер Алексей Панин удивил публику новым откровенным снимком. Не успели поклонники артиста нарадоваться, как он тут же избавился от публикации.
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Фотография появилась на личной странице Панина в социальной сети Instagram. Судя по подписи, она была сделана в далеком 2013 году.

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Алексей Вячеславович Панин актер

"С женой Люсей. Пьяные и счастливые", – отметил артист. На снимке и Панин, и его супруга были абсолютно голые. Похоже, что фотография была сделана на нудистском пляже.

Всего через несколько часов публикация была удалена. Пользователи сети успели сделать скриншот и продолжают распространять снимок в социальных сетях.

Перед тем, как запись исчезла, ее успели прокомментировать 618 раз. Не исключено, что столь откровенный кадр вызвал оторопь у некоторых пользователей. Впрочем, в Сети всегда находятся и те, кто поддерживает Панина во всех его начинаниях.

Фото: соцсети

Напомним, об артисте вновь заговорили в связи со скандалом, который разгорелся в Instagram. Алексей Панин и телеведущий Максим Галкин начали прилюдно обмениваться колкостями.

Как писали Dni.Ru, точку в словесной перепалке поставил Панин. Он опубликовал у себя на странице мудрое изречение: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью".

28 января 2018, 12:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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