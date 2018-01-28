Валерия врезала злопыхателям

Прославленная певица Валерия была шокирована реакцией некоторых пользователей социальных сетей на ее исполнение песни Владимира Высоцкого. Как оказалось, артистка вышла на сцену с номером даже без репетиций.

Ситуацию специально для Dni.Ru прокомментировал муж певицы Иосиф Пригожин. "Лера просто в шоке. Она не может не высказаться по поводу этой необоснованной критики", – заявил он.

Супруг артистки отметил, что сын Высоцкого сам предложил Валерии выступить на концерте. По его словам, любой бы мечтал выйти на сцену с таким номером, но это не так уж и просто. "Его композиции очень сложные. Для каждого это настоящий вызов. И Валерия с достоинством с ним справилась", – добавил Пригожин.

Негативная реакция журналистки Ирины Петровской крайне удивила продюсера. "Очевидно, что Лера выступила великолепно! Весь зал встал – от первого до последнего ряда!" – отметил он. Многие слушали песню со слезами на глазах.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 26, 2018 at 1:15 PST

По мнению Пригожина, скандал раздувают злопыхатели и завистники. "Непонятно вообще, кто эти гадости придумывает!" – врезал он критикам от имени Валерии.

Вы говорите в недопустимом тоне не только о певице Валерии, которая, на минуточку, имеет высшее музыкальное образование и неплохой вкус, но и о других очень уважаемых людях. Так и хочется спросить: а судьи кто? Что Вы лично сделали для страны и людей?



Примечательно, что не высказался на эту тему и актер Станислав Садальский, который опубликовал негативный комментарий Петровской. Таким образом, он подставил и себя, и Валерию, ставшую жертвой необоснованной критики.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 25, 2018 at 5:31 PST

Согласны с этим и пользователи социальных сетей. Так, многие комментаторы были в восторге от того, как спела Валерия. "Какая Вы умница!!!! Восхищение!!!! Браво!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из поклонников исполнительницы. "Дорогая Валерия,спасибо Вам огромное за потрясающее выступление.Возможно мой комментарий останется не замеченным,но как же Вы душевно спели,Вы певица от Бога,я заплакала", – восхищается другой.