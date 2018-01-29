Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной

Андрей Малахов продолжает следить за скандалом, развернувшемся после нескольких выпусков обсуждений на шоу "Пусть говорят" изнасилования на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Телеведущий провел собственное расследование и поделился его сенсационными итогами.

Андрей Малахов признался, что ему трудно сохранять нейтралитет. "Я вижу, как мне доверяют мама и сестра бывшего арестанта. Да и то, что первое телевизионное интервью после выхода из колонии Сергей дал именно моей программе, говорит о многом. А своеобразного поведения пострадавшей девушки я до сих пор не понимаю. Но я журналист, и не могу раздавать эмоциональные оценки, поэтому сейчас выношу на ваш суд новые факты и свидетельства", – предварил итоги своего расследования Малахов.

Так, шоумен выяснил, что обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов, несмотря на то, что выпущен по УДО, на самом деле несвободен. Полтора года парень должен ходить с электронным браслетом. Так как он прописан в деревенском доме своей бабушки, Сергей может свободно передвигаться только в пределах местных окрестностей. Также 21-летний Семенов не имеет возможности ни восстановиться в институте, ни устроиться на работу.

Молодой человек может в любой момент снова оказаться за решеткой. Дело в том, что внучка актера Олега Стриженова Александра Холошина собирает подписи, чтобы его вернули в тюрьму. Зато старшая сестра Семенова Екатерина хочет обратиться в Европейский суд, чтобы его судимость аннулировали. Екатерина утверждает, что Диана Шурыгина должна быть наказана за клевету.

А самое интересное – рассказ подруги Сергея Семенова Анастасии Кулакевич, которая была на той самой вечеринке, когда якобы произошло изнасилование. Девушка заявила, что стала нечаянной свидетельницей интимной близости Дианы и Сергея. Анастасия намекнула, что секс происходил по обоюдному желанию.

Публикация от Диана Шурыгина (@_diana_shurygina_) Янв 2, 2018 at 1:45 PST

"Я случайно заглянула в комнату – не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность. Трудно предположить, что Диану кто-то насиловал таким образом. Потом приехал ее отец, и я лично наблюдала, как он ударил дочь по лицу, посадил в машину и увез. А потом эти побои приписали Сергею", – цитирует Анастасию Кулакевич StarHit.