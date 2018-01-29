Почему Полина Гагарина развелась с мужем

Бывший муж Полины Гагариной актер Петр Кислов высказал свою версию развода с популярной певицей. По его словам, они были слишком похожи, и никто не хотел уступать.

В 2007 году Полина Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. Однако семейная идиллия долго не продлилась. Три года спустя певица и артист оформили развод. О разрыве с мужем Полина предпочитала не распространяться, а если и говорила, то весьма расплывчато.

Куда точнее оказался Петр. По словам популярного актера, они расстались потому, что оказались очень похожими. "Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить – значит наступить на горло своей песне. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу, на это ушло два года. Еще год пытались, как могли, спасти брак, но в итоге поняли: невозможно", – цитирует Кислова Life.ru со ссылкой на "Караван историй".

В 2014 году Гагарина сочеталась браком во второй раз. Ее избранником стал известный фотограф Дмитрий Исхаков. На церемонии присутствовали лишь близкие жениха и невесты, а также сын певицы. Из ЗАГСа пара отправилась в один из московских ресторанов, чтобы отметить событие в кругу родных и друзей.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 27, 2018 at 11:48 PST

В откровенном интервью Гагарина говорила о новом избраннике: "Дима оказался именно таким человеком, какого я мечтала видеть рядом с собой. Мне ведь важно ежедневно восхищаться и гордиться мужчиной – его талантом, интеллектом, внешним видом. При этом мне нужны внимание, забота и поддержка. Эти вещи редко совмещаются в одном человеке, но в Диме они есть".

В конце апреля 2017 года Полина подарила супругу дочь Мию, причем молчала об интересном положении почти до самых родов. Артистка пояснила, почему не афишировала эту информацию: "Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья считаем это очень личным делом".