Народ возмущен демаршем с Хворостовским на "Грэмми"

Фанаты уверены: Дмитрий Хворостовский должен был получить награду "Грэмми". Однако премия досталась канадской исполнительнице, в результате чего разразился жуткий скандал.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс опубликовала фотографию с награждения престижной музыкальной премии. "Готова к "Грэмми"! Я люблю тебя, Дима!" – коротко написала Флоранс. На фото вдова прославленного баритона запечатлена в элегантном красном платье. На мероприятие супруга артиста взяла их двоих детей.

Дело в том, что на премию в категории "Лучший классический сольный альбом" был номинирован Дмитрий Хворостовский за работу "Свиридов: Отчалившая Русь" на стихи Сергея Есенина, записанную совместно с пианистом Константином Орбеляном. Однако лучшей была признана канадская оперная певица Барбара Ханниган.

Многочисленные поклонники пришли в исступление из-за результатов. Народ был возмущен, что Дмитрию Хворостовскому награда так и не досталась. В комментариях к фотографии Флоранс подписчики поделились своим негодованием.

Публикация от Florence (@flosha1) Янв 28, 2018 at 10:36 PST

"К сожалению, мир не совершенен, совершенство есть в искусстве, сам Дмитрий стремился к совершенству и признание его таланта и индивидуальности и мастерства, вот награда всем нам, живущим!!!! Любим, помним, скорбим!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дмитрий Александрович достоин Нобелевской премии за все, что он огромной величины певец, актер, сын, муж, отец, друг и Человек с большой буквы. Горжусь, что Дмитрий Александрович из России, огромное ему спасибо, что пел и творил для нас! Большое спасибо вам, Флоша, вашим деткам, родителям Дмитрия, что вы были его ангелами-хранителями! Пусть Бог оберегает вас! Дмитрий Александрович всегда с нами, мы вас любим", "Мне кажется, что Гремми это так, мелочь....Хворостовский заслуживает намного Большего!!!! Но самое главное, он в золотом фонде голосов Мира, в наших сердцах. А это поверьте, больше и выше этой премии Гремми", "Это так мелко со стороны деятелей Гремми: не дать Артисту награду, которую, по сути, это он вынес бы на свой уровень; лишить скорбящую женщину поддержки, которая хоть немного согревала ее сердце в ожидании признания ее любимого, удерживая его в настоящем; разочаровать осиротевших детей... Хворостовские достойны лучшего ❤", – высказались поклонники.