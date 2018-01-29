Садальский нанес удар убитой горем Максаковой

Станислав Садальский прокомментировал смерть отца оперной певицы Марии Максаковой. Популярный актер дал понять, что по какой-то причине она молчала о кончине родителя три недели.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен отец Марии Максаковой Петер Игенбергс вместе с Людмилой Нарусовой. "😩Он ушел в канун рождества, дочь поделилась этим горем только сегодня. Примите искрение соболезнования (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Садальский.

Поклонники расценили слова актера как издевку. "К великому сожалению, так устроен человек. Перекрутить, переломать... а потом соболезновать", "Стас, словесная очевидность этой мысли меня прихлопнула", "Конечно нельзя судить, просто даже мне чужому человеку, очень жаль ее отца и детей", "Маша вроде такой светлый, красивый человек, а такие поступки. Бросила больного отца, детей. И получается она зная что отец умер, снимает на камеру про купание в. Крещение и т. да. Как это возможно? В голове не укладывается", – высказали свое мнение возмущенные подписчики Садальского.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Янв 28, 2018 at 7:17 PST

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону убитой горем Максаковой. "Какая разница , когда дочь поделилась этим , она могла вообще не делиться, от этого любовь к родителям не становится меньше. Кстати Максакова поделилась , тем , что ничего вам не посылала из Киева, а вышиваники она покупает только сыну)", "Соболезнование родным и близким🙏🏻😔", "Ну мало ли почему Маша молчала о смерти отца? Может переживала... Вы Стас сами об этом только сейчас написали", – прокомментировали горе в семье артистки пользователи Сети.

Напомним, в начале года стало известно, что у 77-летнего Петера Игенбергса, который проживал в России, случился инсульт. Тогда он был на даче в Подмосковье. Ухаживал за ним помощник по дому, который когда-то помогал воспитывать Марию Максакову.