Шепелев заставил Мазур объясниться за проституцию

Темой очередного выпуска программы "На самом деле" стало скандал вокруг Элины Мазур. Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской прошла проверку на полиграфе.

В студии присутствовали несколько девушек, которые заявляли, что работали в массажных салонах, принадлежащих Мазур. Якобы, их заставляли оказывать сексуальные услуги за деньги. Так, по воспоминаниям одной из гостей студии, Натальи Расуловой, во время полицейского рейда по нелегальным борделям, у нее и ее коллег забрали паспорта. Тогда Элина Мазур помогла с восстановлением документов.

Кроме того, Антон Казакевич, один из гостей студии, заявил, что работал в салоне Мазур. По его словам, женщина привозила своим сотрудницам наркотические вещества, которые позволяли им дольше работать и быть выносливее. Другие женщины, которые якобы работали на Мазур подтвердили, что молодой человек действительно работал в салоне.

Когда в студии программы появилась Элина Мазур, она заявила, что понятия не имела, что происходило в ее же собственных массажных салонах. Якобы, во всем виновата ее заместитель, некая Юлия Коджа. По словам Мазур, именно она превратила бизнес в торговлю телом. "Ситуация полностью вскрылась в 2012 году, когда я потребовала полностью покинуть это помещение. Я настолько не занималась этим делом, что не знала, что там работают проститутки", – заявила Мазур.

Когда эксперты начали задавать Мазур вопросы, женщина начала врать. После того, как специалисты физиономисты несколько раз поймали ее на лжи, Мазур отказалась отвечать на дальнейшие вопросы одного из экспертов Романа Усюжанина и со скандалом покинула студию. "Я в категорической форме не верю в то, что здесь происходит. Я абсолютно, Роман, не верю в ваши выводы, я не считаю, что здесь происходит какое-то установление правды", – заявила на прощание Мазур.