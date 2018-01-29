Цымбалюк-Романовская дала блудному Джигарханяну еще один шанс

Скандал вкруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской никак не утихнет. Гостем очередного выпуска программы "Пусть говорят" стала бывшая жена артиста



Экс-супруга Армена Борисовича впервые за три месяца показалась на телевидении. Она рассказла Дмитрию Борисову, ведущему передачи, что Джигарханян пользовался ей. "Я его любила абсолютно точно, наш роман начался, когда мне было 20 лет, всю себя я отдала ему. Меня часто обвиняют в корысти, но я не понимаю, зачем мне это. Во мне он нуждался, но любил ли, скорее пользовался. Наиболее точно вам, конечно, ответит сам Армен Борисович", – приводит сайт Teleprogramma.pro слова Виталины Цымбалюк-Романовской.

Кроме того, она добавила, что не смотря ни на что продолжает надеяться, что Армен Борисвочи выернется к ней: "Я его не выписывала. Жду его дома каждый день, и не подавала на развод, это сделал его адвокат. Решение оспариваю для того, чтобы получить личную встречу. Пусть он скажет, чем он недоволен".

Женщина призналась, что ее до глубины души потряс не только Джигарханян, но и сотрудники его театра, которыми она долгое время руководила. Виталина не может поверить, что бывшие подчиненные обвиняют ее в рейдерском захвате театра. "Не хочу идти в этот театр, в другом месте пообщалась бы. Кроме администрации, я презираю коллектив театра, они повели себя недостойно, я обижена, никогда туда не пойду. Меня не нужно было поддерживать, просто сказали бы "спасибо", – заявила Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, она делала все для блага театра. Так, например, Виталина утверждает, что пока она была руководительнице, зарплата актеров выросла. Якобы, раньше они получали 32 тысячи рублей в месяц, но с появлением Цымбалюк-Романовской эта цифра увеличилась до 54 тысяч.