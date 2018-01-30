У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Ксения Собчак стала гостьей студии RT. Журналистка спокойно вела беседу, однако в какой-то момент что-то пошло не так, и интервью приобрело неприятный оттенок. Об инциденте стало известно после того, как журналистка Оксана Бойко опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Twitter пост о разговоре с кандидатом в президенты.
"Писали сегодня интервью с @xenia_sobchak, которая много говорила о том, как в #Россия зажимают свободу. В конце спросила про "мелких гаденышей" (забота о людях, в тч детях, входит в обязанности президента) в ответ на что К.А. стала угрожать судебным преследованием #онавамнексюша (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бойко.
Многочисленные подписчики прокомментировали инцидент. "Оксана! Вы умница и молодец! Продолжайте свою нужную работу. Есть три вещи,, которые невозможно спрятать: солнце, луна и правда!", "Хоть кто-то ее спросил об этом", "Так ратующие за свободу обычно,почему-то,не приемлют иного мнения", "Как только неудобный вопрос, так сразу в суд. Примитив", "Тошнит от этой провокаторши", – высказались пользователи Сети.
Писали сегодня интервью с @xenia_sobchak, которая много говорила о том, как в #Россия зажимают свободу. В конце спросила про «мелких гаденышей» (забота о людях, в тч детях, входит в обязанности президента) в ответ на что К.А. стала угрожать судебным преследованием #онавамнексюша pic.twitter.com/R627RqP3sX— Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) 29 января 2018 г.
Интересно, что в своих аккаунтах в соцсетях Ксения Собчак пока не прокомментировала эту ситуацию. Журналистка лишь сообщила, что Первый канал покажет ее беседу с Владимиром Познером. Кстати, судя по наряду Ксении, интервью на RT и Первом проходили в один день.
Подписчики неоднозначно отнеслись к ее беседе с Познером. "А вы молодец это правда!", "Нет опыта работы руководителем, нет политического опыта, нет яркой и действенной программы((( ни о чем( не верю! Вам не в политику! Или уж точно не в президенты", "да это было такое же постановочное шоу, как и "время покажет", "Как он Позднер мог наступить себе на горло?!!!! Он ведь говорил что не возьмет интервью😢", – прокомментировали интервью Ксении Собчак подписчики.
Напомним, в 2013 году в интернете появилась запись телефонного разговора, где слышно, как женщина с голосом, похожим на голос Ксении Собчак, скандалит с управляющей дома. Она ругается с управдомом Ниной Васильевной из-за соседских детей. Ее не устраивало, что рабочие начинают ремонт в десять утра, тем самым мешая ей спать, а прекращают во время тихого часа. Возмущенная собеседница не понимала, почему имеет меньше прав, чем дети, которых она обозвала маленькими гаденышами.
Народ пытается рассмотреть мужское достоинство стриптизера
Сваха из "Давай поженимся!" дала откровенное интервью
Флоранс выглядит просто роскошно
Актеры поговорили с журналистами