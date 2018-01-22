Собчак начала вскрывать язвы

Предсказательница считает, что ведущая застряла в политике практически навсегда. "Масштаб ее личности позволяет внедриться в эту структуру, и она будет принята не только коллегами и политиками, но и народом, правда со временем. Имидж она постоянно меняла. Сначала шоу-менша, потом бизнесвумен, теперь – политическая фигура", – заявила она.

Абравитова добавила, что людям сложно угнаться за ходом мысли Собчак. "Сейчас идет период принятия, адаптации. Но зато она будет некой перчинкой в большом разнообразном блюде под названием политика. Скучать она не даст никому", – считает предсказательница.

По ее словам, светская львица обладает очень активной позицией и вряд ли уступит в этом даже Владимиру Жириновскому. "Она постоянно будет копать и вскрывать какие то язвы-проблемы. С одной стороны она даже будет полезна в большой политике", – уточнила Абравитова.

"Что касается денег – год насыщенный, год зашкаливает прямо. У нее много разного бизнеса, и деньги будут литься к ней водопадом. Плюс к тем бизнесам, которые построены технически, ресторанов например, она активно будет проводить тренинги и какие-то семинары. На этом тоже она хорошо будет зарабатывать деньги", – добавила ясновидящая. Таролог считает, что на имя Собчак охотно пойдут люди. Абравитова выразила мнение, что журналистка не упустит возможность проявить себя как бизнес-леди.

Предсказательница высказалась и по поводу личной жизни светской львицы. "Брак Ксении в 2018 году будет целостным, но союз непростой, с некими подводными течениями, поэтому будем жить дальше и посмотрим, как сложиться ситуация у пары в 2019 году", заключила она.