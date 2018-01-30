Тарасов наплевал на жену на свадьбе

В Сети бурно обсуждают свадьбу Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, которые оформили отношения в начале января. Пользователи пришли к выводу, что событие стало настоящим провалом, а спортсмен наплевал на новоиспеченную жену.

Накануне, 29 января, состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "натуральный блондин" Николай Басков и его "вечная невеста" Виктория Лопырева.

В Сети, где можно в изобилии найти фотографии и видео с мероприятия, бурно прокомментировали громкое событие. Причем мнение большинства пользователей оказалось негативным. Хейтеры на все лады просклоняли и Тарасова, и Костенко, а также прошлись по самой свадьбе, которую назвали провалом.

Публикация от РОЗА (@rozatea) Янв 29, 2018 at 10:03 PST

"Свадьба колхоз, гости недовольнее, на украшение зала и на столы денег не хватило, невеста с прической а-Ля Сельпо, спящий Текилах, ведущий, который в своих сторисах засерает молодых, Лобода, назвавшая невесту именинницей..... не свадьба, а провал Года (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да уж... так себе дизайн я ожидала большего.. опять зажал деньги скряга тарасов", "Ему самому не надоели свадьбы??? Как баба, все показуху делает. Уже противно смотреть", "У Тарасова каждый раз как первый раз 😂😂😂", "Привычка жениться", "Лопырева краше невесты", "Родственники задолбались наверное уже к нему на свадьбу ходить", "Его друзьям не надоело петь одни и теже песни и говорить одни и те же поздрааления?😂 дежавю какое то👍😆", "По-моему это позор и провал эта свадьба. Все как под копирку, одни и те же гости, одинаковые слова, Тарасов ведет себя как мальчишка. Мне жалко Костенко", – высказались пользователи Сети.

Публикация от По поводу рекламы в директ♻ (@privat__sss) Янв 29, 2018 at 9:40 PST

Особенно много негативных комментариев собрало короткое видео, на котором рэпер Мот кричит "горько!" новобрачным, однако футболист по какой-то причине не смотрит на жену, а только целует ее, когда прямо на модель показывает певец. Пользователи Сети пришли в ужас от увиденного: "Это , дно🤦‍♀️😂😂😂 Пьяный Питарас, уже плюющий , на свою "зАмужнюю казачку" 🤣🤣🤣 По его ,взгляду...он Мотта, любит больше 🤣🤣🤣", "Ну вот опять !! Девочку уже совсем жалко ((.. она отомстит за все эти унижения ) 🤭🤭🤭🤭🤣", "какой кошмар какое унижение он просто наплевал на нее!"

Публикация от Денис Воробьев (@dvproduction.ru) Янв 29, 2018 at 2:57 PST

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.