Провалившаяся жена онкобольного Караченцова: Силы изначально были неравны

Людмила Поргина продолжает судиться после страшного ДТП, в которое попала год назад. Супруга больного раком Николая Караченцова рассказала о том, как трое "здоровых мужиков-адвокатов" набрасывались на ее свидетелей.

До сих пор не закрыто дело об аварии, случившейся в Подмосковье 28 февраля 2017 года. Тогда произошло столкновение "газели" с Toyota. За рулем иномарки была Людмила Поргина. Также в машине находились ее муж Николай Караченцов, медсестра и подруга семьи.

Сотрудники ГИБДД якобы обнаружили алкоголь в крови актрисы, но позже обвинения были сняты. А в конце декабря Щелковский районный суд признал Поргину виновной в ДТП. Такое положение дел стало ударом для актрисы. "У меня чуть микроинфаркт не случился", – призналась она.

Недавно прошло очередное слушание. "Сторону обвинения представлял не парнишка-водитель, а его работодатель, предприниматель Юрий Железнов, и три здоровых мужика-адвоката, которые буквально набрасывались на моих свидетелей. Усмехались над показаниями медсестры Нади, закрывшей Коле глаза во время столкновения. После ее выступления судья произнесла фразу: "Каждая кухарка хочет править миром". Мои же интересы представляла женщина. Силы изначально были неравны", – цитирует Поргину StarHit.

После провала в суде супруга больного раком Караченцова не сдалась. Она занялась поиском еще одного адвоката. Актриса отметила: "Думаю обратиться либо к Михаилу Барщевскому, либо к Сергею Жорину. Чувствую долю вины перед мужем, подругой Эльзой, которая сломала в аварии пять ребер и бедро. Теперь она передвигается в инвалидной коляске. Мечтаю, чтобы справедливость восторжествовала".