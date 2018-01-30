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Звезда "Дома-2" рассказала о печальном конце Тарасова

Дмитрий Тарасов, Виктория Романец. Фото: Dni.Ru
Виктория Романец прокомментировала свадьбу футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Звезда "Дома-2" дала понять, что лишена всяческих иллюзий относительно третьего брака спортсмена.
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Виктория Романец является приятельницей Ольги Бузовой, поэтому вопрос журналистов о третьей свадьбе бывшего мужа поющей ведущей Дмитрия Тарасова оказался вполне логичным. Собственно, как и ответ. Романец прохладно прокомментировала радостное событие.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Футболисты тупые сами по себе. Думаю, в этих отношениях Костенко – и шея, и голова. Они даже смеются все одинаково, эти футбики. Как идиоты: "Гы-ы-ы". В итоге спиваются", – напророчила печальный конец Тарасову Романец.

Виктория отметила, что не видит своим потенциальным супругом футболиста. "Я бы не хотела себе мужа-футболиста. После 30 они уже на донышке, тянуть придется все самой. И они не приспособлены к жизни вообще. Кроме футбола, ничего не умеют", – заключила звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Не оставила без внимания Виктория и избранницу Дмитрия Анастасию. По мнению Романец, Костенко поторопилась – ничего хорошего ее не ждет. "Думаю, Костенко клюнула на красивую жизнь. Я встречалась долго с таким же дятлом. В итоге почти 30 лет ему, а толку? Никто, кроме журнала "Дом-2", о нем не знает. Тарасов, как и Гриценко сейчас, хорошо на Ольге выезжал. Хорошо, что он строит свою жизнь подальше от нее", – цитирует Викторию Романец "Дом-2 LIFE".

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

Автор: Наталья Аряева30 января 2018, 12:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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